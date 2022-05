Estudiantes de Holguín deben ir a la escuela con uniformes incompletos

Uniforme escolar cubano Foto © Vanguardia

La venta de uniformes escolares en Holguín deja muchas insatisfacciones entre padres y alumnos, quienes además deben asistir a clases con el conjunto incompleto porque no hay tallas que se correspondan con su tamaño y peso.

Antes de iniciar en marzo el curso 2021-2022, atrasado por las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia del coronavirus, el gobierno cubano anunció que cambiaría el diseño de los uniformes escolares, siendo en los últimos años una de las transformaciones más importantes en esa materia.

Sin embargo, desde que inició el proceso, las autoridades cubanas han presentado problemas para la confección de los uniformes y su distribución en el mercado minorista de la isla.

"La insatisfacción que cada inicio de curso repite la población sobre la venta de ese vestuario de escuela, en lo fundamental de las tallas, vuelve a estar sobre la mesa -mejor explicado- en cada hogar donde hay un estudiante con el deber de asistir uniformado a su centro de estudios", alertó el periódico oficialista ¡Ahora!

El reporte periodístico relató la historia de una madre con dos hijos que no pudieron comprar los uniformes porque no había las tallas que necesitaban; abriendo el añejo debate de la necesidad de censar a los estudiantes para que no existan problemas con las prendas que necesitan de cara a un curso lectivo-

"Es muy posible, por ejemplo, que en Moa estén las tallas que requiere Holguín para completar sus ventas o viceversa o con otros municipios suceda algo similar", denunció la prensa local.

Las unidades de Comercio en Holguín cuentan con el 95% de los uniformes que se necesitan, de acuerdo con los datos oficiales actualizados, sin embargo, el problema que enfrentan es de distribución, porque solo se habían vendido poco más del 65 % de los mismos, quedando muchos de ellos en las tiendas sin poder utilizarse.

"Es hora que se decida por la adopción de medidas factibles, que lleven a materializar, como es debido, la solicitud, confección, distribución y venta de los uniformes acorde con las necesidades reales de los educandos en poblados, municipios y provincia, con lo cual se posibilitaría disminuir los embarazosos ajustes de prendas, se garantizarían las dos piezas adecuadas a cada alumno, previo al inicio del curso", precisó el medio de prensa estatal.

Durante todo este tiempo el gobierno cubano ha reconocido que presenta dificultades para comprar en el mercado internacional las materias primas de los nuevos uniformes escolares, afectando así a los alumnos de casi todas las enseñanzas.

En Holguín, la principales afectaciones se reportan en las enseñanzas secundaria, politécnica y preuniversitaria, donde hay déficit de sayas y pantalones.

En marzo el gobierno reconoció que a pesar de destinar más de cinco millones de dólares a la compra de las telas e insumos para la confección de uniformes, no sería posible satisfacer la demanda de todos los estudiantes porque muchos habían crecido.