Denuncian mal estado de libros de texto para el nuevo curso escolar en Cuba

Una madre cubana denunció el mal estado de los libros de texto en Cuba y mostró cómo los niños deben ir a la escuela con libros rotos.

El 28 de noviembre comenzó el Cuba el curso escolar 2022-2023. En muchos lugares los niños no tuvieron disponibles sus uniformes, ni sus libros, ni el resto del material escolar. Sin embargo, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que se trataba de una jornada de "victoria y felicidad".

Una madre cubana que se identifica en Facebook como Raisa Velázquez, reaccionó a las declaraciones del mandatario y compartió en las redes sociales imágenes de los libros con los que tiene que estudiar su hija.

"Me pregunto: ¿Qué felicidad, qué victoria? ¿Dónde está el avance? Miren los libros que le tocaron a mi hija que empezó hoy su sexto grado. ¿Cómo pueden celebrar que hicieron nueva una escuela por qué el huracán la tumbó? Cuando hay miles de escuelas en todo el país cayéndose en pedazos", dijo la madre cubana.

Señaló que el Estado destina recursos al turismo, pero es incapaz de lograr imprimir los libros de estudio que requieren los niños cubanos.

"No les da vergüenza que no tengan materia prima para imprimir libros nuevos cada curso escolar y estén usando libros de hace mil años. Pero para levantar hoteles sí hay presupuesto y recursos, para comprar patrullas, carros para el turismo y para reprimir sí hay recursos", dijo Velázquez.

"Que pena me da ver como aguantamos callados, como nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada mientras ese que pide resistir lo tiene todo, no le falta nada. Sus hijos no pasan el servicio militar y estudian fuera de este país. Los que ya son hombres y mujeres tienen sus vidas más que realizadas con sus negocios particulares donde invierten y lavan todo el dinero que le roban al pueblo", concluyó.

En septiembre el gobierno cubano dijo que no tenían recursos para la impresión de los libros de texto de los diferentes niveles de enseñanza en el país. Culparon a la crisis económica y al embargo de Estados Unidos.

En territorios como Sancti Spíritus, hay centros educativos donde varios estudiantes tienen que compartir un libro. Los profesores tienen que suplir con atención diferenciada la carencia de la base material de estudio.

Además, los libros de texto de las escuelas cubanas son tan viejos que afectan el "proceso de perfeccionamiento educativo", pues algunos contenidos son obsoletos.

El curso 2022-2023 se inició también sin uniformes escolares en muchos territorios del país. El notable déficit se debe a que los uniformes se encuentran aún en producción. Las autoridades anunciaron que el proceso productivo debe concluir en la primera quincena de diciembre.

La prensa oficialista dijo que en provincias como Holguín, las materias primas no han sido el problema en el freno a la producción de uniformes, sino "las continuas afectaciones al servicio eléctrico, pues las unidades fabriles no cuentan con grupos electrógenos".