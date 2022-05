Díaz-Canel sobre tiroteo en escuela de Texas: "Adolescentes y armas no combinan"

Miguel Díaz-Canel / Escuela escenario de tiroteo en Texas Foto © Presidencia Cuba / AFP en Twitter

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó este jueves que "adolescentes y armas no combinan", en su mensaje de condolencias al pueblo estadounidense por la matanza en una escuela de Texas.

"Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida una escuela en Texas. Adolescentes y armas no combinan más que para arrebatar vidas y destruir familias. Ojalá no se repita algo tan doloroso. Mis condolencias al noble pueblo norteamericano", expresó el mandatario en Twitter, dos días después de la tragedia donde murieron en un tiroteo 22 personas: 19 niños de 10 y 11 años, dos maestras y el autor de la masacre.

Las autoridades estadounidenses identificaron como autor del tiroteo a Salvador Ramos, un joven que habría comprado dos armas el mismo día de su cumpleaños 18, el pasado 16 de mayo. El adolescente murió abatido por efectivos de la policía en la escuela primaria de Texas adonde llegó el martes y disparó indiscriminadamente contra los niños.

Si bien Díaz-Canel reconoce el peligro de poner armas en manos de los adolescentes para criticar a Estados Unidos, los cubanos le recordaron en Twitter que en otras ocasiones ha justificado el Servicio Militar Obligatorio en Cuba, donde jóvenes de 17 y 18 años son reclutados y armados, lo cual ha generado numerosos incidentes en la isla.

"Piénselo cuando envía a los adolescente al servicio militar obligatorio que muchos han muerto por mal uso de las armas y otros asesinados con esas mismas armas", le recomendó la activista Iliana Hernández.

"Tragedia también la orden de combate que dió él cuando se dió cuenta que su fallido sistema peligraba", "Y no lamentas el hambre y miseria que tienes sumido a tu pueblo mientras unos cuántos engordan sin parar? Mientras que hoteles lujosos se levantan? Mientras en los hospitales no hay ni aspirinas, no hay ambulancias pero si muchas patrullas y carros para extranjeros?" y "aún así todos los días llegan mas de 1000 cubanos a la frontera de USA y 0 americanos en botes a Cuba. La gente sigue prefiriendo arriesgarse a morir en el camino o de un balazo, que morirse de hambre y sin medicinas en Cuba. Di tu", fueron algunos comentarios en la plataforma de microblogging.

El régimen cubano ha intentado utilizar la tragedia de Texas para encender su retórica contra la sociedad y la política estadounidenses y justificar la depauperada realidad cubana.

Este jueves el oficialista diario Granma afirmó en un editorial titulado "Allí donde masacran niños, ¿es la sociedad de ensueño?" lo siguiente: "Y todavía hay quienes llaman a Cuba dictadura, y aseguran que deberíamos apostar por ese sistema de balazos en las escuelas, por ese escenario violento, en el cual los que pueden cambiar el paisaje voltean el rostro y siguen llevando a sus bolsillos el dinero de una industria que produce muerte".

El diario oficialista señaló, además, que "El de robar a nuestros niños la tranquilidad y protección de que disfrutan es un precio que Cuba no está dispuesta a pagar. Es esa una de las más sensibles razones para defender su proyecto social".

La administración cubana no ha reconocido los llamados del gobierno estadounidense a enfrentar el lobby de la industria de armas en el país, respaldada especialmente por el partido republicano.

Díaz-Canel envió las condolencias al pueblo estadounidense cuando han pasado dos días de la tragedia, como mismo esperó siete días para decretar un duelo nacional de 42 horas (de 6:00 de la mañana del 13 de mayo hasta las 12:00 de la noche del sábado 14) tras la explosión del Hotel Saratoga en La Habana el pasado 6 de mayo.

El gobierno estadounidense envió sus condolencias al pueblo cubano por ese suceso el mismo viernes 6 de mayo, y decretó duelo oficial por la muerte de los niños de Texas pocas horas después de la matanza. La medida estará vigente hasta la puesta del sol del próximo sábado 28 de mayo, de acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca en su portal web.

El Servicio Militar obligatorio en Cuba ha sido tema de debate reciente ante las Naciones Unidas, donde las autoridades de la isla mintieron y afirmaron que el reclutamiento de adolescentes de 17 y 18 años era opcional.

En 2020 un adolescente cubano identificado como Orlando Lago Vega fue presuntamente asesinado de un tiro mientras cumplía con el Servicio Militar obligatorio en La Habana, según denunciaron sus familiares. De acuerdo con el testimonio de la hermana, María Elena Lago Vega, en Facebook, a Orlando lo mataron el 1 de junio de 2021 de un tiro, mientras dormía en la unidad militar.

Pocos meses después Annier González, un joven cubano de 18 años, se suicidó con un fusil que le entregaron para realizar una guardia mientras cumplía el Servicio Militar Activo (SMA) en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, y el caso continúa bajo investigación.

El padre, Alfredo González, ha denunciado en redes sociales que su hijo no estaba lo suficientemente preparado para portar un arma de fuego.