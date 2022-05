Madre del autor de la masacre en escuela de Texas pide perdón: "Él tenía sus razones"

Adriana Martínez, la madre de Salvador Ramos, el joven de 18 años que asesinó 19 niños y dos maestras este martes con un arma de fuego en la Escuela Primaria Robb, en Texas, declaró que su hijo "tenía sus razones para hacer lo que hizo" y pidió no lo juzgaran.

"No tengo palabras para decir, porque no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor no lo juzguen. Yo no más quiero, a los niños inocentes que se murieron, perdónenme", dijo la mujer en entrevista con el canal televisivo N+.

Martínez, de 39 años, residente en Uvalde, Texas, fue entrevistada por un reportero del medio de prensa cuando se encontraba en su automóvil, luego de salir de una iglesia local.

"Perdóname, perdonen a mi hijo, yo sé, él tenía sus razones", insistió, al dirigirse a los familiares de las víctimas.

El reportero le preguntó entonces a Martínez acerca de esas razones que pudo haber tenido su hijo para llevar adelante el tiroteo y ella respondió: "A que se acercaran más a sus niños en vez de poner atención a las cosas, otras cosas malas, yo no tengo palabras, no sé".

Asimismo, la madre negó que el rifle con el cual Ramos atacó a los estudiantes de la escuela hubiera sido un regalo de su cumpleaños 18 años, como se comenta en redes sociales.

"Ese es el problema, la gente pone mucha atención a las redes sociales. Ese es el problema, las redes sociales", destacó.

Martínez describió a su hijo como alguien "bien calladito", que "no molestaba a nadie" y "no le hacía nada a nadie". Un testimonio que coincide con el del abuelo, Rolando Reyes, quien señaló que su nieto "era callado, y era todo, no era malo, no hacía drogas, no hacía nada".

Reyes también advirtió a los medios que si hubiese sabido que su nieto tenía armas en la casa, lo habría denunciado. "No me gustan las armas. No puedo estar cerca de las armas. Odio cuando veo todas las noticias, todas esas personas a las que les disparan", aseguró.