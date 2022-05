Abuelo de autor de la masacre de Texas: Si hubiera sabido que tenía armas lo habría denunciado

Rolando Reyes Foto © Captura de video de YouTube de El Mundo

El abuelo de Salvador Ramos, asesino de 19 alumnos y dos maestras en la escuela primaria Robb, de Texas, asegura que si hubiese sabido que su nieto tenía armas en la casa, lo habría denunciado.

Rolando Reyes, de 72 años, declaró a medios de prensa que sale cada día a trabajar y no tenía mucho tiempo para estar con su nieto, aunque hablaba con él todos los días.

"Era callado, y era todo, no era malo, no hacía drogas, no hacía nada", señaló.

El anciano puntualizó que él tiene antecedentes penales y la ley no le permite tener un arma en su hogar.

"No me gustan las armas. No puedo estar cerca de las armas. Odio cuando veo todas las noticias, todas esas personas a las que les disparan", dijo a Matt Gutman de ABC News.

Un informe de la policía estatal detalla que Salvador Ramos, quien cumplió 18 años el 16 de mayo, compró al día siguiente un fusil tipo AR15 de un negocio con licencia federal. El 18 de mayo adquirió 375 proyectiles, y el 20 de mayo un segundo fusil.

Su abuelo afirma que no sabía nada de eso. "Si hubiera sabido lo habría reportado", subrayó.

Rolando informó sobre el estado de salud de su esposa, a quien el atacante disparó en su propia casa antes de ir hacia la escuela a perpetrar su matanza.

Cecilia Martínez está ingresada en estado grave en un hospital de San Antonio y será operada. La mujer recibió un balazo que le entró por el lado derecho de la cara y salió de su cuerpo.

El autor de la masacre estaba viviendo con sus abuelos desde hacía meses después de una pelea con su madre. La mañana del martes el ambiente era normal. Salvador Ramos tuvo una discusión con su abuela sobre el pago de una factura telefónica, pero nada significativo, según su abuelo.

El anciano estaba fuera cuando un amigo le avisó de que le habían disparado a su esposa. Al regresar, ya su nieto se había ido en auto de la familia.

El hombre asegura que aún no ha asimilado lo que hizo el joven.

"Lo siento mucho y tengo dolor por todo. Muchos de los niños son nietos de amigos míos. Lo siento, lo siento por todo. Yo me fui (de la casa), quizás si yo me hubiera quedado, me hubiese matado a mí también… ", comentó.