Osmani García descarta volver a Cuba: No quiero que se burlen más de mí

Osmani García Foto © Instagram / Osmani García

El cantante cubano Osmani García descartó por completo la posibilidad de volver a Cuba.

La declaración la dio el propio artista en una entrevista al programa televisivo “El Bafletazo”, cuando uno de los conductores le preguntó cómo había sido el proceso de sacar a su familia de Cuba y encontrarlos en Jamaica.

Osmani García dijo que ante la postura que ha tomado él obviamente no irá Cuba; recordó, además, que había quemado su pasaporte.

“Mi posición con eso es bien radical y es personal”, dijo el reguetonero en el show televisivo que desde Miami conducen los influencers cubanos, Cuba Urbano Noticias, Michelito Dando Chucho, Un Martí to Durako y Lleyo Sáez.

“En Cuba le tumban las esperanzas a todo el mundo”, añadió el cantante refiriéndose al encuentro con su padre en Jamaica y la expresión de este cuando dijo que ya podía morirse después de ver a su hijo.

Osmani García agregó que sus padres todavía se sienten con ganas de estar en Cuba, “sobre todo por ayudar a muchísima gente en el barrio que realmente, si no es por ellos, a lo mejor no coma”; pues su mamá colabora con muchas personas a través de la iglesia.

“Yo soy un pecador horrible, yo con mi mamá no tengo nada que ver, mi mamá salió divina y yo soy lo peor; pero realmente tienen un alma bien bonita los dos”, dijo.

El también conocido como "chiquitico de Cuba" aseguró que él no puede criticar a nadie que vaya a la isla porque no es Dios ni juez, pero puso sobre la mesa sus experiencias personales: “Yo tuve un momento en el que ya no quise que se burlaran más de mí, como que 'este punto tiene que entrar a Cuba porque le tengo los puros aquí, porque no se quieren quedar, viste, tu mamá y tu papá no se quien quedar'”.

“Si mi mamá y mi papá no se quieren quedar y son una pareja feliz, pues que disfruten Cuba”, sentenció el reguetonero.

“Yo quiero que mi mamá y mi papá conozcan el mundo, no estar atados a un sentimiento de tener que virar a donde me han pateado, donde me han hecho sentir mal, donde realmente nadie tiene nada, donde hay tantos amigos del barrio presos. Mi posición personal es que yo no viro más ahí”, aseveró el artista.

Según Osmani “la gente va despertando poquito a poco y cada quien tiene su momento de despertar”, pero prefiere dedicar sus esfuerzos a que “su familia abra los ojitos y se den cuenta de que han pasado 60 años viviendo en la nada”.

En diciembre pasado Osmani García quemó su pasaporte cubano y dijo que no quería “ser parte de una sociedad ni regresar a formar parte de un sociedad que esclaviza a seres humanos".

El cantante logró en octubre de 2021 su ciudadanía estadounidense y celebró el momento agradeciendo “al mejor país del mundo por acogerme oficialmente como ciudadano norteamericano”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.