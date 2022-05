Cubano denuncia robo de 2 mil dólares durante detención policial en La Habana

Robo de 2 mil dólares durante registro policial en La Habana Foto © Facebook/ Eldelos Guayos Peláez

El cubano identificado en Facebook como Eldelos Guayos Peláez, residente en Tampa, Estados Unidos, denunció el robo de 2,000 dólares del que fue víctima durante una detención policial en La Habana, a la que calificó de arbitraria por carecer de fundamentos legales.

“Cuba es del pueblo, no de un grupo de comunistas ladrones. En la madrugada del 25 de mayo de 2022 los conductores del carro patrulla 291 me detienen y me piden revisar el auto que conducía (auto de renta de la Marina Hemingway) a lo que accedo con la condición de filmar el procedimiento, lo cual me permiten y alegan que es ilegal”, relató Guayos Peláez desde su perfil en la red social.

Captura de Facebook/Eldelos Guayos Peláez

En la publicación contó además que durante el registro, los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) encontraron un machete por lo que fue conducido hasta una estación ubicada en San Miguel, donde fue víctima de “abuso de poder “ y de fuertes “ofensas”, solo por tratar de ejercer sus derechos ciudadanos y defenderse.

“Me rodean siete personas con uniforme de policía, me quitan la llave de auto ,me cachean alegando que traía una pistola, luego me esposan y me encierran”, relató el joven, quien añadió que, una vez que llegaron a la unidad y comprobaron que había sido en vano pues el machete era nuevo y no tenía filo, tomaron represalias en su contra y le impusieron varias multas.

“Al no tener fundamento mi detención, pido la llave del auto para irme, la cual retuvo la policía por más de hora y media. Al traerla nos dirigimos al auto y, al revisar mis pertenencias, noto la ausencia de 2000 dólares en billetes de 100”, explicó Guayos Peláez y agregó que en ese instante pidió hablar con el oficial a cargo de la unidad, quien demoró horas en aparecer, haciendo imposible la presentación de la denuncia, pues tenía que entregar el vehículo rentado y regresar a Estados Unidos.

“A quien pueda interesar, así funciona parte de la policía de Cuba”, escribió al final del post, en el que también compartió imágenes y videos de su terrible experiencia, incluido el momento en que fue arrestado por los oficiales de la PNR.

En uno de los clips pueden apreciarse las marcas que dejaron las esposas en sus manos, muestra de la violencia injustificada de su arresto y traslado a la unidad de policía. En otro de los audiovisuales explica con más detalles su intención de realizar una acusación formal por el robo de su dinero y aclara que lo que quiere es que se realice una investigación apropiada sobre el hecho.

“Me están peloteando”, afirma, en una clara alusión a las trabas burocráticas que recibe para ejercer un derecho ciudadano. “No me quieren atender”, advierte y señala al capitán de la unidad que se distingue a sus espaldas.

En otro de los videos, al parecer grabado desde el bolsillo de su ropa o bolso, pues la imagen queda completamente negra, se escucha precisamente el momento en el que intenta poner la denuncia y reclama la obligación que tienen los oficiales de atenderlo y tomar su declaración al respecto.

Hasta el momento de publicación de esta nota, más de 50 internautas reaccionaron al post y dejaron comentarios muy críticos contra la policía cubana por sus atropellos y abusos contra el pueblo. “Eso es lo que aprenden mirando a Díaz-Canel, que es el primer y más grande ladrón de todos”, afirmó un usuario de la red social.

“En este país ya no podemos confiarnos ni en la policía, se supone que su trabajo es velar por la tranquilidad ciudadana, pero es tanta la corrupción que se han convertido en ladrones, en delincuentes más peligrosos que todos los que supuestamente persiguen”, señaló otro forista.

Otro caso de abuso policial tuvo lugar en 2021, cuando el opositor cubano Hayro Labori denunció una agresión y robo durante un registro de la PNR en su casa en Isla de la Juventud. Labori explicó en un video de Facebook que durante la revisión de su vivienda le decomisaron artículos personales y que, en el altercado, cayó por las escaleras sufriendo golpes y maltrato físico.

En 2020, varias mujeres cubanas grabaron el momento en el que un policía que le robó dinero a una de ellas niega haberlo hecho, para, tras el insistente reclamo de la víctima, sacar el billete de su bolsillo y devolverlo.