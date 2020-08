Cubanas graban a un policía que les robó dinero

Varias mujeres cubanas grabaron el momento en que un policía que le robó dinero a una de ellas niega haberlo hecho, pero tras el insistente reclamo de la víctima el hombre sacó el billete de su bolsillo y se lo devolvió.

En el video, publicado en el perfil del usuario de Facebook Yurisbel Montesino, una mujer cuenta delante del propio agente, quien simulaba hablar por su celular, que se le había caído el billete al piso.

"Dice mi hermana "mira se te cayó el dinero" y viene él y lo recoge y ahora dice que no recogió nada", afirma la joven.

Otra mujer le dice que pida al policía -quien se encontraba vestido con su uniforme- sacar lo que acababa de poner en su bolsillo, tras lo cual, la joven se le acerca y le dice enojada:

-"Compañero, no queremos faltarnos el respeto". Entonces el agente mete la mano a su bolsillo, saca el billete y lo devuelve sin dejar de mirar su teléfono.

-"¿Ves?", le responde una mujer, a lo que la muchacha afirma: "Esto es una locura, por Dios".

El policía, sin inmutarse, responde "¿Qué locura de qué?" y permanece en el lugar mientras ella da la espalda y se va.

Este video, que se ha hecho viral en pocas horas, ha recibido centenares de comentarios de usuarios que afirman que la actitud del agente es una vergüenza.

"Y según ellos no hay necesidad para el "Minint", hasta el mismo policía dijo que era una locura eso, debería darle pena a todo aquel agente de Cuba que vea este video y aún así sigan reprimiendo a sus verdaderos compañeros que son los del pueblo (…) los están matando de hambre a ustedes también, reflexionen agentes, pónganse la mano en el corazón porque tú también eres cubano y persona, no te dejes pisotear por quien no lo merece, ponte de parte de la libertad de tu pueblo", expresó un forero.

Otro usuario de la red social comentó: "Con ese lomo de caballo que tiene, que no trabajan ni hacen nada solo oprimir al pueblo, descarado, el cambio es ya!".

Y un hombre, conmovido, señaló: "Dios de la vida, corrupción hay en la policía de todo el mundo, pero es tanto lo que pregonan la perfección del cuerpo policial que hay en nuestro país, que cuando ves estás cosas te dan ganas de volar. ¿Cómo es posible que este mismo cuerpo policial sea capaz de perseguir a las personas que supuestamente son "inescrupulosas al lucrar con la necesidad de un pueblo necesitado" y este tipo es peor?, este tipo es una lacra, ratero".

"Sabe Dios con qué esfuerzo esa mujer consiguió su dinero para llevar comida a su mesa y este tipo descaradamente lo tomó para él. Si no existieran los teléfonos móviles, ella pierde el dinero y hasta una sanción se gana", subrayó.

Los abusos de la policía cubana se han vuelto frecuentes en medio de la crisis que atraviesa la población del país.

La víspera, una denuncia en Facebook daba cuenta de un oficial que amenazó a decenas de personas en una cola para comprar aceite, y luego salió con una caja del producto y la guardó en la patrulla.

El policía que controlaba la cola hacía sonar las esposas en su mano, mientras le decía a la población que los llevaría a la unidad "si no entraban por el canal".

Hace pocos días, otro usuario de Facebook también contó: "Estuve en una cola donde el policía cada cinco minutos gritaba: no se peguen más, el talonario está gritando y el calabozo vacío".

Recientemente, unos agentes policiales apalearon a un joven en Holguín que grabó un intento de suicidio. Cuentan que la Policía llegó a la escena y comenzó a decomisar celulares, pero uno de los presentes se resistió a entregar el suyo y fue golpeado de modo tal que estuvo varios días hospitalizado a causa de la paliza propinada por tres agentes de la PNR.