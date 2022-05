Denis Solís desde Serbia: La mitad de mí sigue presa en las mazmorras castristas

Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel "Osorbo" Castillo y Denis Solís Foto © Facebook/ Maykel Osorbo y Denis Solís

El rapero contestatario cubano Denis Solís González dijo que su mitad continuaba presa en las mazmorras castristas, en referencia a la prolongada encarcelación de los artistas Maykel “Osorbo” Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara y del joven activista Luis Robles Elizástegui.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, el integrante del Movimiento San Isidro (MSI), radicado en Serbia, instó a todas las organizaciones internacionales a que “no cesen de apoyar a todos mis hermanos y al resto de los presos políticos del 11J y que sigamos ahí, en apoyo”.

“Por más que intente encontrar paz en mi interior, no lo consigo. Por más que busque paz espiritual no la consigo porque la mitad de mí sigue presa”, reiteró Solís González en su entrevista, a propósito de que el gobierno cubano fijara para el 30 y el 31 de mayo los juicios de Otero Alcántara y Osorbo.

El rapero agradeció el apoyo de todos los activistas que, desde diferentes espacios, han exigido la libertad de sus compañeros de lucha, torturados en cárceles del régimen castrista. “Sigamos en apoyo, vamos a intensificar la lucha por la libertad de los nuestros y la libertad del pueblo cubano, que es lo que más importa”, añadió el expreso político.

“Los exhorto, mis hermanos a que no paremos, que a ellos no les queda nada”, agregó el artista que también se refirió al caso de Robles Elizástegui, con quien dijo estar unido para siempre por un compromiso gigante.

El joven guantanamero de 29 años fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 por protestar en solitario y pacíficamente en el Boulevard de San Rafael con una pancarta en la que pedía la libertad de Solís González. Tras cumplir un año detenido, enfrentó un juicio el pasado diciembre y recibió una sentencia de cinco años de privación de libertad, dictada por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana.

En abril de este año, el rapero cubano manifestó en sus redes sociales su desacuerdo con las peticiones fiscales de 10 y siete años de privación de libertad que la dictadura cubana pide en los casos respectivos de Osorbo y Otero Alcántara.

Captura de Facebook/ Denis Solís González

“!Qué miserable ese poder que no se detiene ante nada! ¡Qué profundamente miserable la realidad de muerte que extienden a todo lo que tocan! Además de la tristeza, y de la rabia, intento concentrarme en el sonido de la voz de Maykel la última vez que hablamos, diciéndome que él sabía todo lo que podía pasar, que él sabe quién es y que está preparado”, escribió en esa oportunidad.

Solís González destacó el valor de sus amigos y compañeros del MSI y dijo que estaba listo para la pelea que se avecinaba por su libertad. “Por el momento, intento controlar mis impulsos incendiarios ante una realidad que me desarma: siempre se joden los mismos, siempre se llevan la peor parte esos a los que el poder consideró desechables desde que nacieron. Ante eso me avergüenza todo: los estudios, los viajes, el doctorado... todo lo que me mantiene a salvo y a ellos en peligro. Todo lo cambiaría por su libertad si pudiera”, expresó.

“La buena noticia es que ya no son desechables, ellos mismos se hicieron protagonistas e imprescindibles. Desde una cárcel o desde donde sea, Maykel y Luis son inspiración y símbolo para los cubanos. ¡Abajo la dictadura! ¡Viva Cuba Libre!”, aseguró en su post.

Solís González, cuya detención arbitraria en noviembre del 2020 desencadenó la histórica protesta del MSI, incluida la huelga de hambre y sed de algunos de sus integrantes y la posterior manifestación frente al Ministerio de Cultura, se vio obligado a salir de la isla a finales de 2021.

Perfiles con pseudónimo de Twitter y Facebook, conocidos por difamar a opositores y montar campañas de descrédito contra activistas, intentaron presentar su viaje a Serbia como un abandono de la "causa". No obstante, el rapero confirmó a través de la activista Anamely Ramos que su salida del país junto a parte de su familia fue provocada por el hostigamiento sufrido desde que fue excarcelado.

“El Estado cubano exhibe como trofeos a cada uno que sale, de manera inescrupulosa. Son una mafia y como tal actúan. Creen que eso refuerza su poder, pero en realidad sólo muestra la precariedad y lo ilegítimo de ese poder que ostentan”, añadió Ramos en esa oportunidad.