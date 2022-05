Baby Lores pide atender con urgencia la seguridad y la salud mental en las escuelas a raíz de masacre en Texas

Baby Lores Foto © Instagram del artista

El cantante cubano Baby Lores pidió más atención a la seguridad y la salud mental en las escuelas, a raíz de la masacre en una primaria de Texas, que cobró la vida de 19 niños y dos maestras.

"Es angustiante saber que donde tus hijos deben ir a aprender y a educarse también pueden encontrar la muerte", escribió Lores, y aseguró que no ha podido sacar de su mente esta tragedia.

"Pienso que la seguridad y la salud mental en las escuelas deben ser temas a tratar con urgencia y mucha seriedad, no es solo bombardear a las criaturas con asignaturas, tareas, y trabajos que llegan a ser estresantes. Creo que es un deber de todos como comunidad estar atentos a ciertas cosas como el bullying, la depresión infantil, el miedo y los trastornos en casa. Hay que prevenir y no solo actuar cuando ya no hay remedios", señaló.

Baby Lores también hizo un llamado a los influencers, artistas y políticos a "hacer un cambio de paradigma donde el amor al prójimo, la tolerancia y el respeto sean la base de cualquier programa"

A raíz de la masacre, llevada a cabo por un estudiante de 18 años, el cantante pidió a los padres "ser más exigentes con nuestros hijos y estar más al tanto de lo que hacen".

Este martes, Salvador Ramos, exalumno de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, irrumpió en el recinto y mató a 21 personas: 19 niños de cuarto grado y dos maestras.

El atacante disparó a su abuela antes de perpetrar la masacre. La señora sobrevivió y pudo avisar a la policía, pero actualmente se encuentra hospitalizada en estado crítico.

El tiroteo es el más mortífero en el estado de Texas, y el segundo en Estados Unidos desde la masacre en la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.