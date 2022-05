Arranca la final de la Champions League con 36 minutos de retraso

Final de la Champions League Foto © Reuters

PARÍS (Reuters) - La final de la Liga de Campeones del sábado entre Liverpool y Real Madrid comenzó luego de un retraso de 36 minutos luego de que la policía intentara detener a las personas que intentaban ingresar al Stade de France y los problemas cesaron antes del medio tiempo.

Un anuncio del estadio dijo que el inicio de las 21:00 hora local (19:00 GMT) se retrasaría por razones de seguridad, y agregó más tarde que el inicio de la máxima competición europea de clubes de fútbol se pospuso "debido a la llegada tardía de aficionados".

“La gente intentó penetrar en el estadio. Se abrieron paso a través del primer filtro. La proyección en el Stade de France es impecable”, dijo la policía francesa en un comunicado.

Las imágenes de Reuters TV mostraron a la policía antidisturbios persiguiendo a las personas fuera del estadio mientras huían y otros eran escoltados.

Decenas de personas entraron a la fuerza en las instalaciones del estadio y otras afuera, incluidos niños, recibieron gases lacrimógenos de la policía antidisturbios, dijo un testigo de Reuters.

"Hemos intervenido para hacer retroceder a las personas que intentaban abrirse paso", dijo la policía francesa, y agregó después del inicio que la "maniobra" aún estaba en curso.

Algunos agentes de la policía antidisturbios irrumpieron en el estadio mientras que otros cargaban contra las personas que aún intentaban derribar las puertas del estadio.

No hubo más incidentes en el descanso, pero un oficial de la UEFA le dijo a un par de fanáticos que querían salir del estadio que no se les permitiría salir porque "no era seguro".

