Arturo Vidal: “Contra el Real Madrid viví tantos robos que a veces olvido los detalles”

Además de por su calidad futbolística y extravagantes cortes de cabello, el chileno Arturo Vidal es conocido por no morderse la lengua a la hora de responder preguntas públicas. Así fue y así ha seguido siendo, como lo prueba su charla de hace unas horas en la plataforma de Twitch, donde aseguró que “contra el Madrid viví tantos robos en mi carrera que a veces olvido los detalles”.

Actual jugador del Athletico Paranaense, ‘El Rey’ confesó haber sido víctima de una serie de errores arbitrales cuando enfrentó al club de la capital española, lo mismo desde las filas del Bayern Munich que vistiendo la camiseta del FC Barcelona.

“A veces no estoy seguro en qué partido ocurrió una polémica específica contra el Real Madrid”, sostuvo, para concluir con una frase tajante: “Robaron tantas veces a mis equipos...”.

Hoy con 36 años, Vidal le contó al streamer 'La Cobra' que tal situación se dio especialmente en dos eliminatorias de Champions que jugó con el equipo bávaro: en ellas, según su apreciación, Cristiano marcó par de veces en fuera de juego y Casemiro tuvo que haber sido expulsado.

De ahí que, inquirido sobre la posibilidad de que exista un arbitraje tendencioso a favor del Real Madrid, el mediocampista chileno no vaciló a la hora de contestar afirmativamente. “Hay mucha presión. Yo, por lo que viví, sí”.

En otro momento de la conversación, el hombre que también jugó para Juventus e Inter de Milán prefirió a Sergio Busquets sobre Casemiro porque “en todos los equipos el pivote es siempre el que controla el ritmo, el que tiene más técnica, el que mueve el balón” y, enfatizó, “Casemiro no hace nada de eso”.

Por último, tuvo palabras elogiosas para Robert Lewandowski, pero entendió que Luis Suárez le complace más como '9' debido a que “tiene esa ‘travesura’ de los jugadores sudamericanos”.

Este martes, Vidal abandonó en camillas el partido de eliminatorias mundialistas ante Colombia y de inmediato debió pasar por el quirófano a causa de una lesión meniscal aguda. Sin embargo, su optimismo no decae: “Me he levantado 1.000 veces en mi vida y hoy no será la excepción, con el apoyo de mis seres queridos y de todos ustedes”, escribió para los seguidores de su cuenta de Instagram.