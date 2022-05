Alexis Valdés celebra nuevo trabajo de su hija América: "Se me fue a las grandes ligas"

America Valdés Foto © Instagram / America Valdés

El humorista cubano Alexis Valdés está más que feliz y orgulloso de su hija América, por un paso "grande, grande" que acaba de dar en su carrera.

El también actor y director dijo que no podía adelantar de qué se trataba ni dar detalles de su nuevo proyecto, pero que estaba tan emocionado que al menos quería dejarles saber a todos sus seguidores que su talentosa niña se le fue "a las grandes ligas".

"¡¡¡Mi hija hermosa se me fue a las grandes ligas!!! Ya se enterarán. No tengo permiso para contarlo. Y además le toca antes a ella. Pero es algo grande, grande. Que feliz por ti @americavaldess. Y ya no digo más. ¡Era solo compartir la alegría!", escribió Valdés en sus redes sociales.

Su madre, la actriz chilenoespañola Paulina Gálvez, también plasmó su orgullo de mamá en sus historias de Instagram, junto a una foto de América.

"No puedo estar más orgullosa de ti, mi niña. El viaje ya comenzó", escribió en sus historias de Instagram.

Historias de Instagram / Paulina Gálvez

La actriz Claudia Valdés, pareja de su padre y con quien América mantiene una hermosa y cercana relación desde pequeña, no pudo contener su alegría durante una directa en sus historias de Instagram y, aunque dijo que no podía adelantar nada, sí podía decir que "es algo muy grande, muy grande, muy grande y yo estoy muy feliz por ella".

A finales de 2020, América Valdés se mudó a Ciudad de México, luego de quedar en el casting de una serie mexicana. La producción, que lleva por nombre "El Galán. La TV cambió, él no" y tiene entre sus protagonistas al reconocido actor Humberto Zurita, se estrena este 8 de junio en la plataforma Star Plus.

Recientemente, América protagonizó el videoclip "Lambo en Varadero", de Yotuel y Chris Tamayo en colaboración con Emily Estefan.

