Yotuel Romero, Chris Tamayo y Emily Estefan estrenan canción "Lambo en Varadero"

Yotuel junto a Chris Tamayo Foto © YouTube / Yotuel / Captura videoclip Lambo en Varadero

Tras varias semanas generando expectativas, los músicos Yotuel Romero, Chris Tamayo y Emily Estefan estrenaron este 20 de mayo, día del aniversario de la fundación de la República de Cuba, la canción "Lambo en Varadero", que habla de la añoranza que sienten emigrantes y exiliados por la isla y de su deseo de retornar a una tierra libre.

"Para qué quiero esta fama, si lo que me duele es no poder volver a La Habana, compartir estas bendiciones con todos mis panas, caminar las calles de mi pueblo que sé que me ama, que sé que me ama": así comienza el tema que, a finales de abril, Romero prometió que iba a "paralizar Cuba completa, desde la Punta de Maisí hasta el Cabo de San Antonio”.

En ese momento, el exintegrante de la agrupación Orishas dijo: "Esperen al 20 de mayo con atención, porque ese día será histórico. 20 de mayo, volvemos a hacer historia".

"Por eso quiero, andar en un lambo en Varadero, que todos mis panas hagan dinero, que soñar no dependa de un extranjero, de un fucking extranjero", apunta el estribillo del tema, haciendo alusión a los automóviles de origen italiano de la exclusiva marca Lamborghini.

El videoclip transcurre sobre todo en una especie de fiesta o concierto donde Romero y Tamayo cantan encima de un escenario. Estefan aparece como instrumentista.

Mientras, la protagonista es la modelo y cantante América Valdés, hija del actor y humorista cubano Alexis Valdés, quien aparece en la escena inicial simbolizando la nostalgia y luego irrumpe en el espacio donde se encuentran los músicos y comienza a bailar.

Quizás para continuar la línea del histórico tema Patria y Vida, colaboración entre varios músicos que ganó dos Premios Grammy Latinos, en este también Yotuel dedica un momento al actual presidente cubano: "Díaz-Canel, te lo tenemos que aclarar, la CIA (Agencia Central de Inteligencia) no nos tiene que pagar, lo que hacemos es de akokán (corazón) y nuestra Cuba libre sé que volveremos a pisar".

"Ahora nos critican, porque les pica, intentan acallarnos pero no pueden, quieren embarrarnos y nos salpican, pero el pueblo nos ama y eso les duele", agrega la letra.

En las primeras siete horas de publicación en YouTube, el video ha logrado más de 22,000 visualizaciones, pero por lo pronto no es posible saber si, en efecto, "Lambo en Varadero" logrará "paralizar Cuba completa" y conectar con el pueblo, que enfrenta una severa crisis económica, política y migratoria.

