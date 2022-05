Adamari López tiene su propia muñeca versión Barbie creada por una fan

Adamari López con su barbie Foto © Instagram / Shirly Paola Cabrera Esqueda

Adamari López está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Está radiante por dentro y por fuera y disfrutando plenamente de su hija y su trabajo, una preciosa etapa en la sus fans le están brindando su cariño y amor incondicional en forma de mensajes y también sorprendentes regalos, como dibujos o cuadros. Pero la última sorpresa, es una de esas que nunca se habría esperado la conductora puertorriqueña: ¡tiene su propia Barbie!

La actriz de 51 años tiene su propia muñeca de juguete personalizada. Un regalo que creó para ella una artista colombiana, que se inspiró en Adamari para modificar una de las muñecas y hacer una versión miniatura de la mamá de Alaïa.

Para personalizar esta réplica en miniatura de la presentadora en formato Barbie, la colombiana Shirly Cabrera, amante de la famosa firma de muñecas, tardó dos meses en realizar la de Adamari.

Un trabajo cuyo resultado encantó a la actriz, que se deshizo en palabras de agradecimiento tras recibir su muñeca. Una que está vestida con una versión diminuta del vestido negro que llevó cuando formó parte del jurado de Miss Universo unos meses atrás.

A la muñeca no le falta detalle, además de tener el pelo del mismo color que Ada, tiene sus ojos verdes y también su tono de piel. Pero además, Adamari la recibió en un paquete personalizado como si fuera una Barbie original.

"No me lo esperaba, pero me encantó mi Barbie y estoy segura que a mi hija también le va a fascinar", dijo Adamari, que se quedó sorprendida al ver su muñeca.

La historia de Shirly la contaron en el programa Hoy Día, donde se puede ver el proceso de realizar una muñeca como esta:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.