Águeda López arrasa con sus looks en los conciertos de su marido Luis Fonsi

Águeda López tiene los looks definitivos para irse de concierto. La modelo española no se perdió este fin de semana los dos shows de Luis Fonsi en Puerto Rico, donde disfrutó del talento del su marido y también dio una lección de estilismo con sus outfits, dando ideas para todas aquellas que tengan una cita musical próximamente y no sepan que ponerse...

La modelo lució dos modelitos diferentes para cada uno de los shows, pero los dos coinciden en algo: el color. Águeda apostó por el negro para deslumbrar desde la grada mientras su esposo Luis Fonsi interpretaba sus mayores éxitos para su público.

Uno de los estilismos que llevó fue un corto vestido negro con el que dejaba a la vista sus infinitas piernas, un look que lució con una trenza extralarga. Como accesorios, algunos collares. ¡Espectacular!

Para su otro look de concierto, la esposa del cantante se decantó por un dos piezas negro compuesto por un top sin tirantes y unos pantalones de la misma tela y de tiro alto. Un outfit, que aunque ella combinó con unos tacones altos, podría llevarse perfectamente con unas zapatillas planas. En definitiva, todo un acierto para disfrutar de una noche de música.

Águeda López tiene muy acostumbrados a sus fans a sus looks de infarto y siempre ideales para los diferentes eventos a las que asiste. Solo hay que echar un vistazo a su perfil de Instagram para darse cuenta.

Hace tan solo unas semanas, volvió a conquistar a sus fans con un impresionante vestido de alfombra roja que llevó para los Latin AMAS.

Antes de eso, la modelo, apasionada de la moda, no se perdió el festival de Coachella donde triunfó con sus estilismos. Aquí te dejamos algunos:

