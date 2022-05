Ivy Queen revela que está pasando delicado momento y preocupa por su salud: "Soy una aprendiz, no una víctima"

La cantante puertorriqueña Ivy Queen -cuyo nombre real es Martha Ivelisse Pesante- está atravesando un delicado momento de salud como reveló a través de sus redes sociales, donde publicó unas imágenes en las que aparece en el hospital lidiando .

Fue a través de su perfil de TikTok que La Caballota colgó un vídeo que recopila algunas imágenes. En algunas de ellas aparece descansando en una cama de hospital o un sillón, mientras que en otra muestra moratones en la zona de las costillas. Unas instantáneas que alarmaron a sus seguidores.

Acompañando estas impactantes imágenes, se escucha la voz en off de la intérprete de "Quiero Bailar" hablándose a sí misma en una mensaje cargado de fortaleza y positivismo ante la situación que enfrenta.

"Soy un aprendiz en esta vida, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos", dice Ivy Queen, también conocida como La Reina del Reguetón.

"Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí", agregó la cantante de 50 años, que hasta el momento no ha dado más detalles acerca de su estado de salud.

"Gracias a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación", comentó al pie del vídeo, que ha desatado una avalancha de comentarios de apoyo que le desean una rápida recuperación. Unos mensajes a los que nos sumamos desde CiberCuba. ¡Mucha fuerza, Reina!

