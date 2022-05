El Taiger se une a Wampi para cantar a la "tóxica"

Ya está disponible en el canal de Youtube de El Taiger el remix de “Tóxica” en colaboración con Wampi, quien lanzó en abril pasado el tema original.

“Baby nuestra relación era muy tóxica / pero la verdad que no podía más / por eso todo se acabó / ya me cansé / fueron tus celos / y quiero que sepas te quiero / pero me va mejor soltero”, canta El Taiger al inicio de la canción.

Esta nueva versión sigue siendo un reguetón lento con un ritmo a base de rumba, clave y trompeta, como la canción original de Wampi, lanzada el pasado abril.

Hasta el momento el tema parece gustar a los fanáticos de los dos reguetoneros cubanos, pero los mayores elogios han sido por el ritmo de este remix.

“Ese es el ritmo que me gusta de ti... has hecho la diferencia ahora todos te respetan, nadie como tú”; “Magnífica base, aquí se le deja el protagonismo a los cantantes. La base pura cubanía, no es reparto es cubanía, que no es para perder la cintura, es verdad, se convirtió en un tema para rumbear y escuchar. Buena propuesta”, fueron algunos de los comentarios en el canal de YouTube.

El joven reguetonero Wampi también se llevó una parte de las buenas críticas: “Ese chamaco es un talento me atrevo a decir que él le va a dar una vuelta al género suena diferente está mezclado lo americano con el reparto suena un reparto más internacional”; “Hay que dársela al Wampi , el chamaco anda caliente”.

El Taiger, por su parte, no ha parado de sonar en los últimos días. Hace nada estrenó otra colaboración con Yor One, “Candela Candelita”, y anda anunciando en redes sociales otro concierto el 18 de junio en el Flamingo Theater Bar de Miami.

Y por si no has escuchado la versión original de "Tóxica" de Wampi te dejamos el videoclip oficial, estrenado el 25 de abril pasado.

