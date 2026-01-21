La cantante cubana La Diosa sorprendió en El Rancho de Destino al revelar un recuerdo muy personal sobre El Dany, integrante del dúo Yomil y El Dany, fallecido en julio de 2020. Durante una charla con Fiu Fiu, la artista contó que tuvo una corazonada poco antes de la repentina muerte del joven músico, uno de los más queridos de la escena urbana cubana.
“Vi una foto suya en Instagram y le dije a El Rey: este niño se va a morir. Me preguntó cómo, y le respondí que lo había visto muerto en la foto. Al mes se murió”, relató La Diosa.
En la misma conversación, La Diosa también habló sobre El Taiger y explicó que siguió de cerca su situación antes de su trágico final. “Yo sabía todo lo que estaba pasando con él. Le puse la vela, le pedí a mis santos. Me dio lástima cómo lo mataron”, dijo con tono serio.
Aunque aclaró que no tenía una relación cercana con ninguno de los dos, la cantante comentó que se preocupó sinceramente por ellos. “Yo no era amiga del Taiger, pero llamé a sus amistades y les dije que lo cuidaran, porque vi que su vida iba a terminar”, añadió.
La participación de La Diosa en El Rancho de Destino no ha pasado desapercibida. La artista se ha convertido en una de las concursantes más polémicas del reality, protagonizando momentos de alta tensión, como la reciente discusión con Gino, que terminó con un gesto de escupitajo por parte de la cantante y una posterior penalización impuesta por la producción. Aun así, su carácter fuerte y su franqueza la mantienen en el centro de la atención dentro y fuera del programa.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.