Camila Cabello dedica a Cuba su actuación de "Lola" junto a Yotuel Romero

Camila Cabello se alió con la plataforma de vídeos Vevo para presentar a través de una serie de actuaciones grabadas en vivo los temas de su álbum "Familia".

Y después de presentar algunas de las canciones, llegó el turno de "Lola", su canción con Yotuel Romero, quien se unió a la cantante cubana para interpretar este tema en un escenario en medio de la naturaleza.

Vestidos de blanco, los dos artistas cubanos cantan esta emotiva canción, en la que narran la precaria situación de Cuba a través de la historia de "Lola", una mujer que pese a ser muy inteligente y estar llena de sueños, tuvo que sacrificarlos por su familia para trabajar desde joven porque no tenían comida. En definitiva, la historia de muchas jóvenes sin oportunidades ni derecho a expresarse dentro de la Isla.

"Ella creyó en el mundo que le prometieron, pero ahora es mayor. Ella ha visto a la gente en desacuerdo y desaparecer. No hay electricidad durante días, no hay comida en camino. Nada cambia, este no es el sueño que nos vendieron", canta en inglés Camila Cabello, denunciando así la situación de Cuba.

La cantante cubana no pudo ocultar su emoción de que esta aplaudida actuación viese al fin la luz y en sus redes sociales colgó un fragmento. "Qué momento poder cantar esto con Yotuel para Cuba, para todas las Lolas del mundo. Quiere libertad, quiere Patria y Vida", comentó junto al clip en Instagram.

"Lola" es la primera colaboración de Yotuel Romero con Camila Cabello; forma parte del último álbum "Familia" de la artista nacida en Cojímar. Este disco también lo componen otros sencillos como "Bam Bam", "Hasta los Dientes" o "Celia".

"Quiso sacarse el dolor matando a su corazón. Ella soñaba volar, pero el avión nunca despegó. Cuánto sufre el paso del tiempo y siempre sola. En mi Habana, ¿cuántas Lolas?", canta Yotuel al final del tema.

Sobre esta actuación Romero tan especial habló en AmericaTeVé. "Que ella decida en una canción hacerle un homenaje a esas Lolas, a su tierra cubana, a esa tierra que sufre una dictadura. Que haya dicho que ella quiere hacer, eso dice mucho. No todo el mundo se compromete con la causa de Cuba. No todo el mundo con éxito dice 'estoy aquí para mi gente'. Y eso en Camila Cabello es algo increíble de admirar", comentó Yotuel sobre Camila.

