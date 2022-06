Inundación destroza casa de una madre con dos niños en La Habana

Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que afectan a todo el occidente del país desde este viernes, destrozaron la precaria vivienda donde una joven madre cubana vive con sus dos hijos en La Habana.

Keilan Meriño denunció desde su cuenta en la red social Facebook, el abandono que sufre por parte de las autoridades, a pesar de que “hace unos dos años fui a la Plaza de la Revolución donde plantee la situación, que estaba en la calle con mis dos hijos”, en tanto “la trabajadora social me dice que no hay albergue, no hay terreno y mucho menos casa, que había que esperar”.

Captura de Facebook/ Keilan Meriño

Meriño explicó que, en medio de ese terrible panorama, el padre de uno de sus hijos compró para ellos un pequeño espacio en el sótano de un edificio, el cual ha tenido que reacomodar con muchas dificultades para hacerlo, al menos, habitable.

Relató que incluso tuvo problemas con las personas que le vendieron el local y que incluso recibió golpes. “Más nunca vinieron los trabajadores sociales a vernos, yo no pedía una casa, yo solo quería aunque sea un albergue, que me ayudaran con esta situación”, agregó la joven.

Advirtió que, con las fuertes lluvias que afectan a todo el occidente del país desde la madrugada del viernes último, el precario lugar en el que se ve obligada a residir con dos niños pequeños se ha inundado completamente y para mostrar la envergadura real de su caso compartió imágenes del agua cubriéndolo todo y obligándola a subir la cama con bloques, mientras zapatos y equipos flotan peligrosamente.

Captura de Facebook/ Keilan Meriño

En las instantáneas se puede apreciar que sus hijos están en medio de ese caos de agua sucia que ocupa la mayor parte de la improvisada vivienda, sin que funcionarios o autoridades del gobierno tomen cartas en el asunto para poner a esta familia cubana a buen resguardo.

Meriño posteó la dirección del inmueble, ubicado en la calzada de Diez de octubre, entre Arnao y avenida de Santa Amalia, en el municipio Arroyo Naranjo y dijo, desesperada que “ya el agua está llegando al colchón de nuevo, si sigue lloviendo nos ahogaremos aquí”.

Captura de Facebook/ Keilan Meriño

La joven publicó además dos videos que ilustra el peligroso nivel de la inundación que ya cubre la taza del baño y buena parte de su refrigerador, equipo que probablemente no funcione después de quedar tantas horas bajo agua. En los clips se escucha a uno de sus hijos llorar, asustado por la terrible situación de su casa.

Miles de internautas han reaccionado a las publicaciones de la madre cubana y cientos han criticado en sus comentarios la pasividad del régimen ante estos casos. “En Cuba estas cosas tan horribles pasan y el gobierno no hace nada, los jefes se quedan tranquilos, secos y bien alimentados en sus casas mientras el pueblo sufre constantemente y luego, si la rescatan junto a los niños se llenan de mentiras y dicen que le salvaron la vida”, afirmó un usuario de la red social.

“Es una falta de respeto, no hay forma de ayudar a una madre desesperada, pero sí hay dinero para construir hoteles y cosas para el turismo, los dirigentes del país no tienen ni gota de vergüenza, montan espectáculos para las cámaras, pero a la hora de la verdad dejan a los más pobres tirados”, advirtió otro forista.

Las lluvias han provocado en total 111 derrumbes en La Habana, dos de ellos totales y la inundación de al menos 23 zonas. Además, hay dos fallecidos y más de 4,000 personas tuvieron que ser evacuadas: 552 en refugios estatales y 3,970 autoevacuados en casas de familiares y amigos.

Mientras, los últimos datos publicados por el Centro de Pronósticos del Tiempo, del Instituto de Meteorología de la República de Cuba (INSMET), revelan que las precipitaciones intensas continuarán durante buena parte de este sábado en las zonas centrales y occidentales del país donde pueden ocurrir tormentas eléctricas y localmente intensas que irán disminuyendo en horas de la tarde.