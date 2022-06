Desgarradora carta de un niño cubano a su padre preso por el 11J

Samuel Pupo Martínez, su esposa Yuneisy Santana Foto © Facebook / Yuneisy Santana

El hijo de Samuel Pupo Martínez, cuentapropista que fue condenado a siete años de prisión por su participación en las protestas del 11J, le envió una desgarradora carta a su padre.

El niño de 13 años debía haber ido a visitarlo a la cárcel el viernes pasado, pero como él mismo le explica en la misiva, no pudo acudir porque estaba enfermo con influenza y los pulmones inflamados.

"Mañana mi niño no podrá ver a papá. Le ha hecho esta cartica. Hasta cuándo estaremos sufriendo tantas familias por el simple hecho de querer LIBERTAD y una mejor vida para todos. ¡BASTA DE INJUSTICIA!", expresó en su muro de Facebook Yuneisy Santana González, esposa de Samuel.

Hugh, el hijo del matrimonio, le cuenta a su papá que aunque está mejor de salud, no puede salir a la calle por las fuertes lluvias.

"Te extraño mucho y le pido a Dios todos las noches que te cuide en ese lugar tan feo, que nadie te busque problemas y te traiga de regreso en casa", escribe el menor.

Foto: Facebook / Yuneisy Santana González

Seguidamente recuerda que la semana próxima comienza las pruebas y quisiera que Samuel estuviera en la casa para ayudarlo.

"Mamá está muy triste y no para de trabajar, y yo la ayudo en todo como me pediste, ahora soy el hombre de la casa. Todos preguntan por ti, sueño mucho que ya llegaste y oigo hablar, siento ruido en la puerta y me asomo porque creo que eres tú. Te quiero mucho y extraño. Ya es mucho tiempo", añade.

En otro post, Yuneisy Santana relató que esta semana su hijo tuvo 40 de fiebre y dolor en todo el cuerpo, y al llevarlo al hospital la pediatra confirmó que tenía influenza con un poco de reforzamiento en los pulmones.

"Pero como es normal: 'Mamá, no hay antibiótico, necesita azitromicina y paracetamol, que usted puede conseguir'. Ni un termómetro había en un cuerpo de guardia de pediatría. Tuve que recurrir a Facebook a un precio de locos. Ayer tuve reunión de padres y la maestra pide hojas desechables para las pruebas finales, porque no hay. ¡Cojo...! ¡Hasta dónde! ¿Dónde está la potencia médica y la educación gratuita de éste país?. DPEPDPE. Y mi esposo preso injustamente desde el 11j por manifestarse...", subrayó.

Samuel Pupo Martínez, de 47 años y residente en Cárdenas, fue detenido el 11 de julio y desde entonces permanece en la prisión de máxima severidad de Agüica, a pesar de padecer graves problemas de salud.

Ese día, durante las manifestaciones pacíficas, se subió sobre un carro volcado y gritó "¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!", muy cerca de la sede del Partido en el municipio.

Por ello, la Fiscalía lo acusó de haber liderado las protestas y el tribunal lo sentenció a siete años de prisión, por los delitos de desacato y desórdenes públicos.

Pupo es licenciado en Matemáticas y Computación, y en el momento de entrar a prisión trabajaba como autónomo.