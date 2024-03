Seguridad del Estado acosa a madre de un preso en Santiago de Cuba

Eradis de la Rosa Ferrer, madre de Yoennis Domínguez de la Rosa, quien cumple condena en prisión por filmar los disturbios tras la violación de una niña en Santiago de Cuba en 2020, denunció que oficiales de la Seguridad del Estado (SE) y de la Policía irrumpieron en su vivienda el 16 de marzo.

“Ellos querían llevarme para el sector para que yo fuera a declarar, en ese momento yo me negué porque realmente no sabía de qué se me acusaba”, explicó la señora en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) el viernes último.

“Ahora vinieron dos jóvenes, los cuales el DTI los citó para la unidad de Yarayó, dándole a conocer a los jóvenes que yo, Eradis de la Rosa Ferrer, les había pagado para que ellos tiraran piedras en la manifestación”, expuso De la Rosa.

La señora, quien se recupera de varias fracturas, afirmó que “constantemente hay un joven de la seguridad, porque estoy segura que es de la seguridad, que viene todos los días a hacerme preguntas y me están hostigando”.

En su denuncia, De la Rosa dijo temer por su vida: “Ayer fui a arreglarme las uñas y al poco rato detrás de mí había un carro de patrulla. Necesito denunciar esto porque yo sé que en cualquier momento me van a meter presa o me van a matar”.

La publicación del OCDH señala que la mujer tiene temor de que la Seguridad del Estado abra una causa en su contra.

Su hijo cumple cinco años de condena por filmar y publicar en Facebook el enfrentamiento entre civiles y militares en Santiago de Cuba cuando fue violada una niña de ocho años, en febrero de 2020.

En 2023, la señora pidió la libertad de Domínguez y además denunció que en el tiempo que lleva encarcelado ha sufrido todo tipo de vejaciones.

“En la prisión me lo torturaron, me lo pusieron a dormir 21 días en el piso. Estaba orinando con sangre por inflamación en la próstata y el teniente coronel me dijo que 'a los perros no se les daba asistencia médica'”, contó en entrevista a Cubanet.

Tras las últimas protestas en Cuba, el régimen soltó a sus hordas para escarmentar a las personas que considera vinculadas a las manifestaciones.

En Santiago de Cuba, el arresto de un joven por participar en las masivas protestas ocurridas el domingo 17 de marzo en esa provincia, terminó con la encarcelación, también, de su padre.

Además, en la localidad de El Cobre, los santiagueros expresaron su malestar con el gobierno y exigieron libertad para los detenidos que participaron en las manifestaciones.

En la provincia de Bayamo, lugar donde también ocurrieron manifestaciones, al menos 10 personas fueron detenidas.

Al menos seis personas fueron arrestadas por manifestarse en el poblado holguinero de San Andrés el pasado 8 de marzo, trascendió este viernes.

También una cubana fue detenida por la Seguridad del Estado luego de que pintara en una pared de su casa, en Pinar del Río, varias consignas antigubernamentales y de confrontar a las autoridades a través de las redes sociales.