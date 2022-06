Jennifer Lopez, escotazo y cuero en la alfombra roja de los MTV Movie & TV Award

Si hay un lugar en el que Jennifer Lopez se desenvuelve a la perfección, ese es una alfombra roja. No importa lo que se celebre, porque cada vez que pisa una, acaba siendo el centro de las miradas por la elegancia con la que siempre posa y los lookazos que lleva.

Y no podía ser de otra manera en los MTV Movie & TV Awards, que se celebraron este domingo, una cita especial en la que la Diva del Bronx volvió a deslumbrar como solo ella sabe: con un estilismo solo apto para las más atrevidas y su presencia hipnótica.

La actriz y cantante de 52 años fue una de las invitadas a estos galardones, de donde no se fue con las manos vacías, ya que se llevó el premio especial Generation Award. Para la ocasión, apostó por un diseño negro de la firma Mônot con aperturas en las zonas de las caderas y con un corsé de cuero escotado que se adaptaba a la perfección a sus curvas. ¡Espectacular!

Para rematarlo, llevó unas sandalias con tacón negras con una tira transparente en la zona de los dedos y un clutch también oscuro combinando con todo el look.

Con este impresionante look, la polifacética artista neoyorquina se subió al escenario para recoger su galardón, un emocionante momento en el que no pudo contener las lágrimas. "Quiero agradecer a los que me dijeron en la cara que nunca lo iba a lograr, sin vosotros no lo podría haber logrado jamás", dijo.

En su discurso, también agradeció el apoyo a sus fans y para acabarlo se acordó de su prometido Ben Affleck y sus hijos, que en esta ocasión no la acompañaron. "Ben y a todos en casa, esperadme para cenar. ¡Estaré en casa a las 7!", dijo para concluir.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.