Gianluca Vacchi y su entrenamiento más adorable: Así hace flexiones con su hija Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi está hecho todo un padrazo. Desde que Blu Jerusalema nació en octubre de 2020, su mundo gira alrededor de su hija, quien se ha convertido en su mejor compañera de aventuras y cómplice en sus actividades.

A la pequeña de un año y medio ya la hemos visto bailar con su famoso papá, y ahora también sabemos que está siguiendo los pasos del empresario italiano de 54 años a la hora de entrenar y ponerse en forma. Y es que de tanto verle hacer flexiones, ya se sabe la teoría de cómo hacerlas.

Aunque todavía es un poco complicado para ella realizarlas, es para derretirse verla imitar a su papá. Un adorable momento que el DJ compartió con todos sus seguidores de Instagram.

Completamente embobado con su pequeña, hija también de Sharon Fonseca, Gianluca escribió junto al tierno vídeo: "Mejoras mis días todos los días con algo nuevo. Tú y tu mamá sois mi todo".

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca disfrutan cada instante que pasan con su hija Blu, que el próximo octubre cumplirá dos añitos. Tan solo unos días atrás la modelo venezolana compartió otro tierno vídeo de la reacción de la bebé cuando vio a su papá en televisión. ¡Para comérsela!

La alegría que están viviendo por el recién estrenado documental del italiano en Amazon Prime se ha visto empañada por las denuncias de tres exempleados de Gianluca. Una de ellas le acusa de obligar a sus trabajadores a participar en sus vídeos de TikTok y no respetar sus jornadas.

Ante esto, Gianluca se pronunció en las redes sociales con un escrito que decía: "Me he enfrentado a muchas cosas en mi vida, y nunca nada me ha hecho rasguños. Todas las injusticias y mentiras se han derrumbado ante la verdad y la fuerza y tranquilidad de mi tenacidad"

"Hoy, tengo la suerte de estar en un lugar, junto con mi familia, donde ninguna nube puede oscurecer la serenidad de nuestro cielo, ni siquiera por un momento. Gracias a todos por los mensajes de amor y cariño", agregó.

