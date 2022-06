Díaz-Canel arremete contra Estados Unidos tras ser excluido de la Cumbre de las Américas

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel arremetió contra Estados Unidos, tras ser excluido de participar en la Cumbre de las Américas, que comienza este miércoles en Los Ángeles, California.

Díaz-Canel leyó un discurso el martes en el Palacio de la Revolución, frente a supuestos representantes de la sociedad civil cubana -que en realidad no son más que organizaciones y defensores del régimen-, a quienes, según él, la administración estadounidense les negó las visas, hecho que fue desmentido por la embajada norteamericana en La Habana.

El mandatario, que fue excluido junto a los regímenes de Venezuela y Nicaragua del evento regional, calificó que la cita tiene un "carácter excluyente y discriminatorio", y afirmó que Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar de democracia, ya que no es capaz de defenderla en su propio territorio y para sus ciudadanos.

"Es difícil ser promotor de los derechos humanos a nombre de un gobierno que no es capaz de asegurar el derecho a servicios esenciales de salud en el país más rico y poderoso del planeta", dijo.

El gobernante aprovechó la reciente masacre en una escuela primaria de Texas para criticar la tenencia de armas de fuego en EE.UU, y señaló que en ese país no hay leyes que impiden la venta indiscriminada de armas a la población, por lo que es un peligro para los niños ir a la escuela.

"La promoción de la democracia y los derechos humanos son solo quimeras en un sistema político en el que el interés de los productores y comercializadores de armas de guerra tiene prioridad sobre la vida de los niños, del derecho a la salud y a la educación", afirmó.

En el colmo del cinismo, Díaz-Canel acusó a la administración norteamericana de encarcelar a niños y adolescentes menores de 18 años.

"Muchos de ellos ni siquiera han cometido delitos y miles permanecen tras las rejas por infracciones no penales", dijo, obviando que tras las protestas del 11 de julio, cientos de adolescentes menores de edad cubanos fueron arrestados y encarcelados, y algunos han sido condenados a altas penas de prisión por manifestarse de forma pacífica.

El discurso del dirigente comunista, que se trasmitió en directo por la televisión, se produce luego de que el gobierno de Estados Unidos condenara las acciones desplegadas por el régimen para impedir que activistas y periodistas independientes viajaran a la Cumbre de las Américas.

"Condenamos las acciones del gobierno cubano para impedir que siete participantes de la sociedad civil asistan a la Cumbre de las Américas. No vamos a invitar a los actores no democráticos de Cuba, pero creemos vital que participen representantes no gubernamentales", indicó en Twitter Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos.

La dictadura prohibió salir de Cuba a activistas como Saily González, Aimara Peña, María Matienzo, Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, quienes han tenido un papel importante en dar visibilidad a los casos de presos políticos después del 11J.

Varios de ellos conocieron de la medida al llegar al aeropuerto José Martí de La Habana, donde la Seguridad del Estado les informó que no podrían tomar el avión.

El gobierno estadounidense asegura que en ningún momento negó las visas a los cubanos invitados a participar en la Cumbre de los Pueblos, realizada en paralelo a la Cumbre de las Américas, y alega que como anfitrión da la bienvenida a la participación de la sociedad civil, e incluye "voces independientes".

En mayo, los organizadores de la Cumbre de los Pueblos dijeron que Estados Unidos negó el permiso de viaje a una delegación de 27 cubanos, todos vinculados al oficialismo, entre los cuales había científicos como la médica Tania Crombet, miembro de la Academia Mundial de Ciencias; artistas como el cantante Israel Rojas, y deportistas como Reineris Salas, luchador que ganó medalla de bronce en Tokio.