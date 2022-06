EE.UU. condena acciones del gobierno cubano que impidieron viaje de activistas a la Cumbre de las Américas

El gobierno de Estados Unidos condenó las acciones desplegadas por el régimen cubano para impedir que siete activistas participaran en la Cumbre de las Américas.

"Condenamos las acciones del gobierno cubano para impedir que siete participantes de la sociedad civil asistan a la Cumbre de las Américas. No vamos a invitar a los actores no democráticos de Cuba, pero creemos vital que participen representantes no gubernamentales", indicó en Twitter Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos.

En su mensaje el funcionario se refería al despliegue del régimen para evitar la participación de activistas cubanos como Saily González, Aimara Peña, María Matienzo, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro, quienes han tenido un papel importante en dar visibilidad a los casos de presos políticos en la isla tras las protestas del 11J.

Saily González respondió a Nichols que a pesar de las prohibiciones y las trabas impuestas por el gobierno cubano, las voces de los activistas se sentirán en la Cumbre, a través de la participación en foros online.

"El viernes participaré en la Mesa Redonda sobre Crecimiento Equitativo para Pequeñas Economías. El gobierno de Cuba me ha impedido asistir personalmente a la IX Cumbre de las Américas, pero mi mensaje llegará a través de un video", señaló la activista.

El gobierno estadounidense no invitó al Estado cubano a la IX Cumbre de las Américas. Sin embargo, a finales de mayo González aseguró que Cuba, sí fue invitada.

"Los invitados somos aquellos que queremos democracia y que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y no los que presentan, como únicas opciones, el Socialismo o la Muerte como Miguel Díaz-Canel", expresó la villaclareña.

Denunció que tras conocerse la invitación del gobierno de Estados Unidos a un grupo de activistas cubanos, la Seguridad del Estado desplegó acciones represivas para evitar la participación de estas personas en el evento internacional.

La activista cubana Aimara Peña González fue arrestada y sitiada para impedir su asistencia a la Cumbre, a donde había sido invitada a participar en el “Foro Sociedad Civil, y el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel”.

Este fin de semana la activista María Matienzo, quien está regulada desde enero, no pudo subir al avión que la llevaría del Aeropuerto José Martí de La Habana, a Estados Unidos para participar en la Cumbre. El gobierno cubano no le permitió salir del país.

Tampoco pudieron coger sus vuelos con destino a Estados Unidos los activistas Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro. En el aeropuerto de La Habana la Seguridad del Estado les informó que no podrían participar en el evento en Los Ángeles- California.

Es la tercera vez que el gobierno de Cuba impide a Tamayo asistir a una Cumbre de las Américas. Fue invitada a la de Panamá en 2015, Perú en 2018, y a la de Estados Unidos en 2022.

Un cubano que sí pudo participar en la cita en Los Ángeles, como invitado, es el músico Yotuel Romero, quien lamentó este fin de semana que el régimen castrista haya impedido a los activistas residentes en la isla participar en la cita regional.