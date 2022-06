Anitta revela que a su padre le detectaron cáncer de pulmón tras derrame cerebral: "Está curado, los milagros ocurren"

Anitta con su padre Mauro Machado Foto © Instagram / Mauro Machado, Anitta

Han sido días muy difíciles, llenos de nervios y muchas emociones para Anitta. A su padre, Mauro Machado, le dio un derrame cerebral, al que siguió un diagnóstico de cáncer de pulmón a raíz de las revisiones que le hicieron. Sin embargo, esta historia tiene fin feliz y la cantante brasileña no podría estar más contenta después de que su progenitor se haya recuperado completamente y esté perfectamente de salud tras una semana llena de malas noticias.

Una bonita y conmovedora historia que quiso contar la propia artista en sus redes sociales, donde, con la espontaneidad y naturalidad que la caracteriza, quiso hacer testigo a sus fans de que los "milagros ocurren".

"La semana pasada me quedé atrapada en lo único que realmente puede estropear mi fuerza: Mi familia. Mi papá (mi mejor amigo) tuvo un derrame cerebral de repente al comienzo de la semana y luego las cosas sucedieron tan rápido", comienza contando la intérprete de "Envolver", que narra que gracias a la rápida intervención de los médicos y las pruebas que le hicieron detectaron que su padre tenía un cáncer en un pulmón.

Dos días después, al padre de Anitta lo estaban operando y en medio de estos días de angustia e incertidumbre, "sucedió un milagro" y el cáncer se eliminó por completo. "Hoy, después de todas las pruebas nuevas, la biopsia de las pequeñas cosas alrededor del cáncer fue positiva y mi papá está 100% curado", explicó la cantante, que no podría sentirse más agradecida en estos momentos.

En su mensaje, la brasileña también le dedicó unas palabras a Lewis Hamilton, el ídolo de su padre, que en el día de su cirugía le envió un mensaje de apoyo para mantenerle positivo. "Nunca me sentí tan triste como entonces, pero ahora, nunca me he sentido tan feliz. Tanto apoyo. Por siempre agradecida", concluyó.

Sus seguidores y colegas reaccionaron a su escrito con mensajes de alegría y amor para Anitta y su familia después de que contara esta historia, una que no podría haber tenido mejor final.

