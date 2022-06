Díaz-Canel preocupado por la pérdida de credibilidad

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que le preocupa la pérdida de credibilidad de su gestión en la ciudadanía, concretamente en las madres con hijos menores que no tienen donde vivir.

Díaz-Canel visitó este jueves la provincia de Ciego de Ávila, donde llamó a reforzar la política de atención hacia a las madres con tres o más hijos. 033830 07504

El dirigente señaló que la solución no consiste solo en darle una casa, sino ayudarlas a salir de la vulnerabilidad.

"Ese es un trabajo de todos, porque si no lo seguimos adecuadamente y definimos los roles de cada institución los problemas no se resuelven. No podemos perder credibilidad, debe estar el aliento, la visita a cada familia y el acompañamiento", dijo, según la cuenta en Twitter de la Presidencia de Cuba.

La falta de viviendas para madres con hijos pequeños en situación de indefensión fue uno de los problemas que salieron a la luz durante la visita integral del secretariado del Partido Comunista a la provincia avileña, en mayo pasado.

En un territorio donde más de 1,700 familias que perdieron sus casas por el paso del huracán Irma en 2017 siguen sin solución, es lógico que la población ya no crea en la gestión de sus dirigentes.

El pueblo cubano sabe perfectamente que mientras muchas madres con hijos pequeños no consiguen respuesta a su crisis de habitabilidad, el gobierno destina cuantiosas sumas de dinero para construir lujosos hoteles.

La semana pasada la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba denunció que las autoridades de La Habana ubicaron a una embarazada y a varias madres con niños que no tenían donde vivir en un ruinoso albergue.

La embarazada, una joven de 17 años con un historial de abandono familiar, tras numerosas protestas fue ubicada en un hogar de tránsito que no era más que una antigua librería con una cocina y un baño.

"Dicen que es temporalmente, sin embargo, a las muchachas que están aquí les dijeron lo mismo y ya va a ser un año. Dicen que esto es un tránsito para mujeres con niños y personas necesitadas que están en la calle", precisó la gestante.

Esta semana, una madre madre y sus dos hijos vieron cómo las inundaciones en La Habana causadas por las fuertes lluvias destrozaron su precaria vivienda, ubicada en el sótano de un edificio.

"Hace unos dos años fui a la Plaza de la Revolución donde plantee la situación, que estaba en la calle con mis dos hijos", denunció en Facebook Keilan Meriño, quien acudió a los trabajadores sociales y solo le dijeron que "no hay albergue, no hay terreno y mucho menos casa, que había que esperar".