Camilo y Alejandro Sanz calientan motores para el estreno de "Nasa": Así suena su primera colaboración

Una nueva etapa musical comenzó para Camilo Echeverry en el momento en el que se convirtió en papá de Índigo. Y esta nueva era tiene nombre: "De Adentro Pa Fuera", un álbum que viene con una colaboración muy especial con uno de los artistas latinos más reconocidos: Alejandro Sanz.

Los dos cantantes están a días de estrenar su primera colaboración juntos, titulada "Nasa" y de la que hemos podido escuchar un fragmento gracias al adelanto que ofrecieron en sus redes sociales.

"Perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón", comienza cantando Camilo en el adelanto. A continuación, le sigue la voz rasgada de Alejandro Sanz: "Por eso te pido perdón, nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro mi pasado lo destruya".

Cómo surgió esta colaboración estelar entre los dos artistas lo reveló el marido de Evaluna Montaner en su paso por "El Homiguero", donde recordó que fue precisamente su anterior visita por el programa televisivo la que dio pie a que los dos se conocieran.

"La pasada vez que estuve aquí, me prestaste la guitarra que era muy cool y que te la había regalado Alejandro Sanz", comenzó contando el intérprete de "Vida de Rico", que comentó que a pesar de que el español es amigo de su familia y de su suegro Ricardo Montaner, nunca habían coincidido.

"Entonces él me mandó una guitarra, fabulosa guitarra y a partir de eso empezamos a hablar. Fue a mi concierto en Madrid el año pasado con su familia preciosa", agregó. Allí fue donde ambos hablaron de hacer una canción, que finalmente saldrá el próximo 16 de junio.

"Nasa" formará parte del próximo álbum de Camilo, cuyo primer sencillo fue "Pegao". A estas dos canciones le seguirán "La Naturaleza" y "Alaska", según adelantó el colombiano después de darle la bienvenida al mundo a su hija Índigo, su fuente de inspiración en esta etapa tan bonita de su vida.

