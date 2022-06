México niega entrada a cubanos por "inconsistencias" tras entrevistas en aeropuerto

El gobierno mexicano negó la entrada a 34 ciudadanos cubanos durante el presente año, debido a "inconsistencias" en la entrevista con funcionarios migratorios al arribar al país, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

"En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida (AICM) han ingresado al país 3,115 nacionales de Cuba y se han inadmitido a 34 por inconsistencias en la entrevista en filtro migratorio en lo que va del año", dijo INM a través de un comunicado al que CiberCuba tuvo acceso.

Comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración de México

El organismo estatal refirió también que durante esa entrevista o proceso de segunda revisión, el funcionario corrobora la identidad, el motivo del viaje, lugar de residencia habitual o de procedencia, domicilio, tiempo de estancia y medios de subsistencia en el territorio nacional.

El procedimiento, de acuerdo con el INM, es que una vez que se determina negar la entrada al país de una persona que no es capaz de convencer a las autoridades migratorias del motivo de su viaje, se le notifica el motivo, se le permite realizar llamadas telefónicas y la aerolínea es la encargada del hospedaje, alimentación y retorno de los pasajeros.

Todo esto respetando los derechos humanos, indicó la declaración.

Sin embargo, las denuncias publicadas en las redes sociales y los mensajes enviados a CiberCuba mencionan que las autoridades mexicanas no están haciendo correctamente su trabajo y sugieren una clara intención de discriminar a las personas naturales de Cuba.

"En Mérida la comunidad cubana esta sufriendo discriminación y abuso al entrar al aeropuerto. Un buen número de cubanos con pasaporte español y visado de turismo están siendo virados a la isla", declaró a este medio una persona que no quiso ser identificada.

El mensaje es similar a otros difundidos en internet y reflejados por medios de prensa independientes, que alertan sobre una presunta vulnerabilidad de los derechos humanos.

El periódico 14ymedio relató la historia de un grupo de 19 cubanos que llegó al Aeropuerto Internacional "Manuel Crescencio Rejón", de Cancún, en el vuelo UJ7781 de la aerolínea Magnicharters, y que fueron retornados a la isla.

De acuerdo con testimonios, fueron introducidos en una celda, les quitaron los teléfonos y tras permanecer 14 horas detenidos fueron custodiados por efectivos de la Marina como si fueran criminales.

"No fue hasta que estuvieron arriba del avión que les regresaron los móviles, con la advertencia de no poder llamar a ninguna persona en México. A los cubanos con nacionalidad española, les dijeron que no tenían derechos", relató 14ymedio, que además tuvo acceso a una carta firmada por familiares de los pasajeros afectados.

Los denunciantes agregaron que aquellos que llamaron por teléfono estuvieron vigilados todo el tiempo por funcionarios mexicanos, sin que se respetara su privacidad.

"Los tenían ahí todo el tiempo como si fueran unos delincuentes", acotaron.

El medio digital Periódico Cubano acotó que en otros aeropuertos del país pasa lo mismo y señaló que el tratamiento hacia los cubanos pudiera ser una normativa adoptada por las autoridades migratorias mexicanas tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a La Habana.

Un video divulgado en YouTube muestra el momento en que los cubanos se reunieron frente al INM de Mérida para dar a conocer sus insatisfacciones con el proceso, que ha afectado incluso a ciudadanos de la isla que tienen pasaporte español.

En todos los casos, señalan a la delegada del INM en el estado de Yucatán, Carmen Yadira de los Santos Robledo, de violar la constitución mexicana, donde se plantea que "queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional".

En medio de la crisis migratoria que vive México, que tensa sus relaciones con Estados Unidos, en el primer cuatrimestre del año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió más de un total de 9,698 solicitudes de protección internacional de personas procedentes de Cuba.