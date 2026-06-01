Detienen a dos cubanos en México acusados de agredir a una anciana y a su hijo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo a dos ciudadanos cubanos identificados como Alexander «N» y Andys Luis «N», acusados de los delitos de lesiones y amenazas contra una mujer de la tercera edad y su hijo en el fraccionamiento Villas Morelos, municipio de Puerto Morelos, según el comunicado oficial de la Fiscalía.

El fiscal general Raciel López Salazar anunció las detenciones durante la conferencia de prensa de la Mesa de Seguridad, tras obtener de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

Captura de Facebook/Fiscalía General del Estado de Quintana Roo

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo, cuando la víctima llegaba a su domicilio y fue interceptada por Alexander «N», con quien mantenía un conflicto vecinal desde hacía tiempo: el cubano vivía a un lado de su casa y había construido una barda sin respetar los límites de propiedad de la agraviada.

Según la denuncia, Alexander «N» golpeó a la mujer con el puño en la cabeza, entre la frente y el ojo, provocándole sangrado.

Cuando su hijo intentó auxiliarla, también fue agredido por Alexander «N» y su acompañante Andys Luis «N», tras lo cual ambos cubanos se retiraron del lugar.

El caso adquirió rápida notoriedad pública luego de que usuarios difundieran un video de la agresión en redes sociales, lo que motivó una convocatoria ciudadana para reunirse frente al domicilio del agresor con el fin de «lincharlo».

La oportuna intervención de las autoridades evitó que la protesta escalara antes de que se formalizara la denuncia y se ejecutara la orden de aprehensión.

Ambos investigados fueron presentados ante la autoridad judicial y en el plazo constitucional previsto un juez definirá su situación jurídica.

Este caso se suma a otros incidentes recientes ocurridos en Quintana Roo que han involucrado a ciudadanos cubanos y que han recibido amplia cobertura mediática en la región.

El 21 de mayo, cuatro cubanos fueron detenidos en Cancún por disparar contra un cantante cubano de 29 años en la Supermanzana 23.

El 26 de mayo, otro cubano fue arrestado en Cancún por presunto robo en una notaría.

Entre el 28 y el 29 de mayo, una pareja cubana quedó bajo resguardo migratorio del Instituto Nacional de Migración tras disturbios en la Supermanzana 23 de Cancún.

Este domingo también se informó que cuatro cubanos más fueron procesados por narcomenudeo en la misma entidad.

Quintana Roo es uno de los estados de México con mayor presencia de migrantes cubanos: el censo de 2020 registraba 4,494 personas nacidas en Cuba, concentradas principalmente en municipios turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos.