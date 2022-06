EE.UU. planea incluir a Cuba en nuevo plan de salud para la región

El gobierno de Estados Unidos planea incluir a Cuba en el nuevo plan de salud para la región, presentado por el presidente Joe Biden en la IX Cumbre de las Américas.

El secretario de Salud estadounidense, Xavier Becerra, dijo en una entrevista con Voz de América que el Americas Health Corps (Fuerza de Salud de las Américas) es una iniciativa conjunta de EE.UU. y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para capacitar a 500 mil trabajadores de la salud pública en el continente durante los próximos cinco años, e incluirá a todos los países de la región.

Al ser interrogado por las naciones cuyos gobiernos no tienen buenas relaciones con Washington, como son los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, el funcionario respondió: "Al fin del día somos familias y tenemos que trabajar juntos. En cualquier familia habrá familiares que no son amistosos, pero eso nos va a impulsar para poder trabajar para todas las Américas".

Aclaró que la OPS se encargará de lidiar con los desacuerdos que surjan en la implementación del proyecto: "Lo que importa es saber que estamos enlazados y tenemos que trabajar juntos. La salud no tiene políticas, la salud tiene que estar disponible para todos", destacó.

"Entendemos bien –dijo Becerra– que si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos, o si no trabajamos bien con esos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados, pero no van a ser los últimos afectados por una pandemia o algo como el COVID. Así que no hay que dejar a ningún país, ni a ningún pueblo".

"Próximamente lo que les paga a uno nos va a pegar a todos", subrayó el titular de Salud.El Americas Health Corps tiene como objetivo ayudar a la región a prevenir, prepararse y responder a futuras amenazas pandémicas y otras emergencias de salud pública, así como garantizar la prestación equitativa de servicios de salud a comunidades remotas, vulnerables y marginadas de EE.UU. y el resto de los países de la región.

El objetivo de Fuerza de Salud de las Américas es fortalecer los sistemas de salud y prepararse para futuras emergencias mejorando la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación regional con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

Actualmente la región cuenta con un déficit de 600.000 trabajadores de salud, principalmente en zonas rurales y desatendidas. Además de la formación de personal, la iniciativa se encargará de proveer equipamiento para los mismos.

El funcionario explicó que el desarrollo del plan dependerá de las necesidades de cada pueblo que sean consideradas por los líderes locales.

"No es lo mismo lo que pasa en comunidades de EE.UU. que en las de Centroamérica, Suramérica o el Caribe, no importa, lo que queremos es saber lo que necesitan los líderes locales, va a ser una iniciativa de todas las Américas", subrayó.

"Una lección de la pandemia es que en EE.UU. no estamos sanos y seguros hasta que todos fuera de los EE.UU. no estén sanos y seguros. Somos una comunidad muy integrada y uno puede venir de Argentina o ir de aquí para allá y necesitamos que todos estemos seguros. Tenemos que trabajar juntos", argumentó el funcionario.

Sin embargo, no aclara cómo prevén incluir en el acuerdo a países como Cuba, cuya retórica se basa en presumir la cantidad de médicos que forma, e incluso exporta sus servicios a decenas de naciones que deben pagar altos precios por la contratación de los mismos.

El plan de Salud fue presentado por el presidente Biden el miércoles en la Cumbre de Las Américas, que se desarrolla en Los Ángeles sin la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos regímenes no fueron invitados.

En la sesión de la mañana Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, reiteró su apoyo a los pueblos de esos tres países y rechazó la detención de activistas y defensores de los derechos humanos.

La sociedad civil es importante para fortalecer la libertad en todas las sociedades, apuntó.

También en el contexto de la reunión, Biden anunciará una nueva asociación económica para el hemisferio occidental, centrada en promover la recuperación económica a partir de los acuerdos comerciales existentes.

Bautizado como "Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica", el plan abarcará cinco áreas que incluyen la movilización de las inversiones, la revitalización de las instituciones, los empleos de energía limpia, las cadenas de suministro fuerte y el comercio sostenible.

"El objetivo general es construir nuestras economías desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera, construyendo sobre los cimientos establecidos por nuestros acuerdos de libre comercio con la región para abordar mejor la desigualdad y la falta de oportunidades económicas", dijo un alto funcionario del gobierno a periodistas en una llamada.