Otra joven cubana explota en redes sociales: "Dejen de normalizar la miseria"

Una joven identificada en Facebook como Anyi Silva defendió el derecho de los cubanos a "explotar" y manifestarse, y pidió dejar de "normalizar la miseria", en referencia al video viral de la madre Amelia Calzadilla.

"Dejen de normalizar la miseria. Comer carne, no es un lujo; ir a un restaurante, no es un lujo; vestirse decentemente, no es un lujo; ir un fin de semana a la playa, no es un lujo; arreglarse el pelo, las uñas, ir al barbero, no son lujos. Estamos tan acostumbrados a vivir en las más pésimas condiciones y con lo mínimo como si fuera lo mejor, que a veces vemos lo más simple cómo lo más grande", afirmó en un post de Facebook.

Tras las reacciones desatadas en Cuba a raíz de la denuncia de Calzadilla, quien confesó que ya no podía más con la situación de un país donde se dificulta alimentar a los hijos, la joven expresó: "Las personas tienen derecho a explotar, a gritar, a no poder más, porque en este país llegar a los límites es muy fácil".

"Dejemos de criticar a las personas por exigir una vida digna, una vida que se merece cualquier ser humano. Si tú estás conforme con coger pollo por la libreta una vez al mes, haciendo cola de 10 horas, pues genial! Pero ese eres tú!", recalcó.

Criticó, asimismo, la situación del país donde la moneda libremente convertible para comprar en tiendas exclusivas hay que adquirirla en el mercado negro, lo cual resulta imposible para los asalariados, que ganan como promedio 4,000 pesos al mes.

"El que quiera discutirlo, que venga a hablarme de que compra mlc en el banco a 24 para buscar comida; que me demuestre que cobrando 4,000 pesos al mes puede vestirse, comer, salir un día; que me diga cuándo fue la última vez que se comió algo tan simple como un bistec; que me diga que no tiene que comprar nada revendido porque todo lo adquiere en la tienda en cup (pesos cubanos); que me diga hace cuánto no come chucherías que compró en un precio módico", exhortó.

La joven aseguró que "la situación de Cuba duele, y el que no es capaz de admitirlo tiene una venda en los ojos".

Su mensaje respalda el video posteado el pasado jueves en la misma red social por Amelia Calzadilla, madre de tres niños, en el que explotó contra el gobierno porque cada día se le dificulta más garantizarle alimentos y atenciones básicas.

El apoyo de la comunidad de cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, a Calzadilla y las madres que salieron en su defensa manifestando que "estamos en la misma situación" no se hizo esperar, mientras el gobierno inició una campaña para descalificar a la joven, argumentando que en su casa tenía lámparas de techo que eran "un lujo" y usaba uñas acrílicas (presuntamente otra ostentación de las mujeres cubanas).

La mujer respondió este domingo a la campaña difamatoria en su contra asegurando que no tenía por qué justificar sus necesidades ni lo que tiene, al tiempo que denunció que la citaron a comparecer este lunes ante el gobierno del municipio habanero del Cerro, posiblemente para intimidarla.

"Desde el día uno he dicho que no tengo miedo de que me lleven presa, porque yo no he cometido ningún delito, quiero que me digan, que expongan qué delito he cometido", señaló.