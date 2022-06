Amelia Calzadilla responde al Guerrero cubano: “No tengo por qué justificar lo que tengo”

La cubana Amelia Calzadilla anunció que se retira de las redes porque se sintió abrumada con las reacciones que provocó su directa en la que estalló contra la gestión del gobierno de la isla.

En una directa por su perfil de Facebook de este domingo en la que respondió algunas de las ideas con la que el Guerrero Cubano, el troll cibernético al servicio de la contrainteligencia de la isla, intenta desacreditarla, dijo que no tenía por qué justificar sus necesidades ni lo que tiene, además de que la citaron para el gobierno del Cerro, y que “a lo mejor es para hablarme del gas o a lo mejor es para llevarme presa, yo no lo sé”.

"Desde el día uno he dicho que no tengo miedo de que me lleven presa, porque yo no he cometido ningún delito, quiero que me digan, que expongan, qué delito he cometido”, dijo, además en su respuesta a la (s) persona (s) detrás del perfil del Guerreo, entre otras personas que en los últimos días se han dado a la tarea de desmoralizarla, incluido el comentarista de Cubadebate, el profesor universitario Ernesto Estévez, quien calificó su video y sus reacciones como "manual de lo que se llama gestión de la irritación".

Calzadilla también sostuvo que “nos hemos enviciado en justificar el mal trabajo, en justificar la escasez, en justificarlo todo con la cortina del bloqueo".

Habló de sus supuestos lujos, como las lámparas de su casa o el anillo que lleva, que dijo “no valen nada”.

Ante los intentos de la Seguridad del Estado de desprestigiarla, comentó que tiene pruebas de que ella no ha aceptado ninguna ayuda que muchas personas le ofrecieron en solidaridad, que solo dos personas le recargaron su teléfono, a una no la conoce y a otra le respondió en agradecimiento a su empatía.

Comentó que en su tarjeta por MLC solo tiene el equivalente a 180 pesos cubanos, y que todos sus ahorros que pudo hacer como traductora de turistas se los gastaron durante la pandemia de coronavirus.

Sobre el autor del texto que apareció en Cubadebate dijo que no es un hombre, que es una cucaracha y que cuando esta noche el Guerrero cubano dé su show se deben acordar de su nombre.

Habló también que ellos siempre han sido una familia humilde y que su abuela vive en un solar apuntalado, donde ella también vivió y que hace meses no le puede dar ni un vaso de leche.

Reiteró que a ella no le importa que la desaparezcan, “pero no se metan con mis hijos, lo estoy advirtiendo”

Asimismo, agradeció a todos los que la han apoyado desde donde quiera que estén.

“Mil gracias porque no me he sentido sola ni un minuto”, dijo.

El Guerrero Cubano prometió este domingo un programa dedicado "a las supuestas madres sufridas que pretenden inundar las redes con mentiras", entre ellas Calzadilla.

De acuerdo con el anuncio, Calzadilla y otras madres que se sumaron a la protesta en internet, responden "al ala terrorista de Miami" y aseguró tener todas las pruebas de ello.

Además, compartió un foto collage en las que se ven los supuestos lujos que se permite Calzadilla y su familia, con lámparas de techo, televisión plasma, cenas en el cabaret Tropicana y uñas acrílicas.

"Qué madre es esta, tomando y comiendo en Tropicana y dice en redes sociales que sus hijos están en casa sin nada que comer, sin zapatos y sin ropa", escribió el falso perfil en Facebook, mientras compartió fotos de Calzadilla junto a otras personas.

Por la misma línea fueron los ataques en Twitter de otro perfil anónimo, Barricade Cuba, quien intentó desmoralizar su imagen refiriéndose a la presunta vida lujosa de Calzadilla, una mujer que en pocas horas se convirtió en referente para muchas madres en la isla que sufren las carencias y la escasez de alimentos, aseo y medicina.

"Lámparas de lujo en todos los cuartos, aparadores caros de las tiendas MLC, uñas acrílicas, seis mil pesos de corriente (de hace seis meses) a causa de los aires acondicionados y duchas eléctricas y varios equipos… ¿De qué pobreza habla Amelia? ¿Qué descaro es éste?", escribió esta persona, calificada como ciberclaria por el resto de los internautas.

El apoyo de la comunidad de cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, a Calzadilla y las madres que se sumaron a la iniciativa no se hizo esperar y el rechazo a los mensajes de los perfiles falsos y anónimos de internet que pretenden descalificar sus argumentos fueron rápidamente repudiados.

"Si les duele que la muchacha se haya vuelto viral porque dijo muchas verdades que nos duele a todos, busquen rebatirlas con acciones no sólo desacreditando el modo de vida de nadie", escribió una persona.

"Yo no sé quién es Amelia. No sé si la invitaron a Tropicana, si tiene lujos en su casa, si vive mal o vive bien. Lo que si sé es que los problemas que habló Amelia sí existen y son verdad, y que hay miles de madres y de padres que se ven identificados", manifestó otra internauta.

Los ataques de la Seguridad del Estado a través de perfiles anónimos en internet suelen ser una respuesta reactiva al apoyo que recibió Amelia Calzadilla, tras su conmovedor video, el cual se volvió viral en pocas horas.

En Cubadebate, el profesor Estévez afirmó que Amelia "trata de usar ese contexto para exacerbar la irritación, manipularte e inducirte a una respuesta emocional que no es solución, pero sirve a sus propósitos".