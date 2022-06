Cubano mata a esposa, suegra e hijastro y luego se suicida en ciudad de Florida

Un cubano residente en Florida mató a su esposa, suegra e hijastro antes de suicidarse, según información brindada a los medios por la policía de la ciudad de Casselberry, en el condado de Seminole.

Entre las víctimas mortales se reporta a un menor de 15 años, hijastro del autor del tiroteo, quien además ultimó a su esposa y suegra antes de dispararse, explicó en conferencia de prensa el jefe de la policía de Casselberry, Larry D. Krantz.

Krantz detalló que, alrededor de las 7: 00 a.m. recibieron una llamada desde el 2333 de Coawood Court en la que una persona dijo que le habían disparado, pero al legar, los oficiales encontraron a cuatro personas con heridas de bala.

"Los paramédicos proporcionaron atención urgente a los heridos, pero trágicamente los cuatro individuos murieron por las heridas de balas", especificó, además, la policía de Casselberry.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladaspor la policía, pero sí han dicho que una de ellas es el autor de los homicidios.

El sospechoso, puntualizó Krantz, es un hombre adulto, quien fue encontrado en la habitación principal con una herida de bala.

Las tres víctimas restantes, dijo, se encontraron en el dormitorio de invitados y eran dos mujeres y un chico de 15 años.

El menor fue llevado urgentemente al hospital, donde falleció por los disparos recibidos.

"No tenemos ni idea de por qué ocurrió este incidente, no tenemos un historial de violencia con estos individuos. Simplemente no entendemos aún por qué ha sucedido esto", dijo Krantz a los medios.

También comentó que es "muy preocupante" que los investigadores no puedan determinar qué motivó este asesinato-suicidio, porque todos los indicios apuntan a que se trataba de una familia amorosa.

Asimismo, aseguró que el sospechoso era oriundo de Cuba y llevaba 15 años en el país.

Añadió, que el 9 de junio sus agentes acudieron a esta vivienda porque la esposa había "oído un rumor" de que el sospechoso había obtenido un arma de fuego, aunque ella no la había visto ni había sido amenazada, por lo que podría haber incidentes de violencia doméstica no denunciados.

"Si estás en una relación que incluye violencia doméstica, denúnciala", alertó Krantz.

Según el jefe de la policía, el sospechoso había comprado recién en este mes el arma de fuego, bajo el pretexto de que la quería para protegerse a la luz de los recientes tiroteos en las escuelas.