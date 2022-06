El baile viral de Shakira y Nicky Jam a ritmo de salsa

Mientras todo el mundo está pendiente de la vida sentimental de Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué, ella está enfocada en el bienestar de sus hijos y en sus proyectos laborales. Y uno de ellos es el show "Dancing With My Self", del que la cantante colombiana no para de compartir contenido en sus redes sociales, dejando claro que es en su trabajo en lo que está dedicando su energía.

En uno de sus últimos posts en Instagram, la de Barranquilla compartió un momentazo que protagonizó junto a otro miembro del jurado del talent show, Nick Jonas, a quién puso a bailar salsa durante la grabación del programa, regalándonos así un momento de lo más viral.

"¿Bailas salsa, Nick?", le preguntó al estadounidense, quien respondió que "algunas veces". "¿Por qué preguntas?", agregó el cantante, a lo que la artista contestó "porque quiero ver tus movimientos". Y acto seguido, los dos se ponen en pie para bailar al ritmo de "Chantaje" (tema de Shakira y Maluma), como si lo hubiera hecho miles de veces antes.

Sorprendida por las habilidades de su colega para bailar salsa, la intérprete de "Te felicito" le preguntó si realmente era de Jersey. "¿Estás seguro que eres de Jersey? ¿No eres de Colombia?".

El nombre de Shakira está en boca de todos desde hace semanas. La razón: su ruptura con Gerard Piqué. La pareja se separa tras 12 años de relación y dos hijos en común. Fue a través de un comunicado que hacían público lo que era un secreto a voces desde hacía semanas, pidiendo respeto y comprensión para sus hijos.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", decía el mensaje que hicieron llegar a la prensa.

