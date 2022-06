Shakira y Gerard Piqué, desde "Waka Waka" a "Te felicito": Su historia de amor en canciones

Shakira y Gerard Piqué rompieron su relación tras 12 años juntos y dos hijos en común, poniendo fin así a una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento internacional. El final de una historia de amor que comenzó con "Waka Waka" y de la que la cantante nos ha hecho cómplices a lo largo de sus años gracias a sus composiciones musicales.

La colombiana y el español decidieron poner fin a los rumores que circulaban sobre ellos el pasado sábado, lo hicieron con un comunicado en el que confirmaban lo que ya era prácticamente un secreto a voces: no están juntos.

De esta manera ponen fin a su romance, uno que ha servido de inspiración para la de Barranquilla desde el momento en el que conoció al padre de sus hijos, al que le dedicó varias canciones en los últimos años después de que se conociesen grabando "Waka Waka", la canción de Shakira para el Mundial de 2010.

Repasamos la historia de amor de Shakira y Piqué a través de las canciones de la artista:

Waka Waka

La canción del Mundial de 2010 reunió por primera vez a Shakira y Gerard Piqué, quien aparece en el videoclip del tema. Durante la grabación, el futbolista le prometió que jugaría en la final para volver a verla, lo que finalmente ocurrió, ya que España se llevó la copa ese mundial.

Me enamoré

En "Me enamoré", Shakira cuenta cómo comenzó su historia y en ella le dedica frases como "Contigo yo tendría diez hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar" o "La vida me empezó a cambiar la noche en que te conocí". Acompañando su letra, la cantante estrenó un videoclip en el que aparece el que ha sido su pareja durante los últimos 12 años.

Amarillo

En esta canción, la artista define el amor que sentía por su chico como un arcoiris de colores. "Amarillo, me tienes en los bolsillos. Morado, ya me olvidé del pasado en rojo, porque me sangran los ojos de llorarte cuando no estás a mi lado. Celeste, cueste lo que me cueste. Dorado, por que no pienso perderte. Tu amor es un arcoiris de colores y me muero por tenerte", dice el estribillo. Además, la artista le dice "te quiero" en catalán. Toda una declaración de amor.

23

En honor a los 23 años que tenía el futbolista cuando le conoció, la artista le compuso este tema en inglés en el que habla del destino y los ojos azules que la miraron para devolverle la fe.

La Bicicleta

La popular colaboración de Shakira y Carlos Vives tiene un guiño al futbolista español al final de la canción. "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa Barcelona", canta Shakira.

Te felicito

Y al igual que hay canciones de amor, parece que también las hay de desamor en esta historia... A raíz de conocerse la separación de la pareja, muchos sospechan que su último sencillo, "Te felicito" junto a Rauw Alejandro, estaría dirigida a Gerard Piqué.

"Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso", canta la colombiana en la canción, en la que felicita a una persona por interpretar un papel.

