Adamari López sorprende al vestirse de novia: Así lució de blanco

Han pasado muchos años desde que vimos por última vez a Adamari López vestida de novia, concretamente fue para su boda con Luis Fonsi en el año 2006. Pero ahora, la conductora volvió a repetir la experiencia en el programa Hoy Día, donde lució un impresionante vestido blanco de Rosa Clará para la promoción de la película "Father Of The Bride", protagonizada por los cubanos Andy García y Gloria Estefan.

Con motivo de la promoción de la película "Father Of The Bride", varios actores del elenco visitaron el show matutino de Telemundo, y la actriz puertorriqueña decidió sorprenderlos vistiéndose de novia con un espectacular vestido que le sentaba fenomenal.

Pero aunque estaba preciosa, la idea de vestirse de novia solo entra en sus planes si es por motivos laborales, ya que Ada parece tener claro que no quiere pasar por el altar.

Al entrar a plató con su vestido de novia y del brazo de Andy García, uno de sus colegas no pudo evitar reaccionar a la imagen. "No pensé que iba a ver a Adamari vestida de novia nuevamente", comentó Quique Usales.

"Solamente porque estamos promocionando Father of the Bride, si no, no me verás", respondió ella, dejando clara su postura sobre una posible boda en un futuro: totalmente descartado. Al menos, por ahora.

A sus 51 años, Adamari López solo se ha casado una vez en su vida, con Luis Fonsi, del que se divorció en 2010. Un año después conoció a Toni Costa, quien es el padre de su hija Alaïa. Aunque ambos se comprometieron y tenían planes de matrimonio, estos no se llegaron a llevar a cabo y en 2021 rompieron su relación.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.