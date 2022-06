Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, vuelve a brillar: Canta a dúo con su mamá en la gala de los Dodgers

Jennifer Lopez con su hija Emme Foto © Twitter / JLo

Jennifer Lopez volvió a vivir junto a su hija Emme uno de esos inolvidables momentos que solo de verlos se te pone la piel de gallina.

La adolescente de 14 años, hija también de Marc Anthony, se subió al escenario en la Gala Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers de Los Ánges para cantar a dúo con su madre. Una conmovedora actuación en la que volvió a brillar y demostrar que el talento para la música corre por su sangre.

Fue durante la Gala Diamante Azul de los Dodgers que la Diva del Bronx fue encargada de ofrecer un brillante espectáculo explosivo con muchas coreografías y cargada de éxitos musicales. Pero durante el show también hubo un momento para la emoción y ese estuvo a cargo de Emme, hija de JLo y Marc Anthony, quien ya dejó al mundo asombrado en el Super Bowl 2020 cuando cantó en el entretiempo.

Más de dos años después de ese momento, Emme volvió a subirse a un escenario junto a su madre y brilló con su talentosa voz.

"La última vez que cantamos juntas fue un enorme estadio como este, y les pido que canten conmigo todo el tiempo, pero no quieren, así que esta es una ocasión muy especial", dijo la neoyorquina para introducir a su hija en la tarima. De ella también dijo que es su mejor compañera de dúo.

La adolescente apareció en escenario vestida con un conjunto rosa y cantando "A Thousand Years", canción original de Christina Perri. Y casi al final de su interpretación se fundieron en un caluroso abrazo.

Sobre el mismo escenario también revivieron la actuación de Emme en el Super Bowl cuando cantó una remezcla de "Let's get loud" con "Born in the USA", de Bruce Springsteen.

Sin duda, un nuevo momento entre madre e hija que tiene a todos con una lagrimita en los ojos.

Por si también quieres revivir la icónica actuación de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl 2020, aquí está:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.