Activista Saily González salió de Cuba bajo amenazas de Seguridad del Estado

La activista cubana Saily González salió de Cuba bajo amenazas de la Seguridad del Estado, tras abrírsele un proceso penal por el presunto delito de instigación a delinquir.

“El jueves pasado yo tuve un interrogatorio muy fuerte con la Seguridad del Estado y ahí me cerraron el proceso que yo tenía abierto por actividad económica ilícita y me abrieron otro por instigación a delinquir”, dijo este lunes a Telemundo 51 la activista en sus primeras declaraciones a medios de Florida.

Comentó al citado medio que cuando salió de ese último interrogatorio, entre los tantos que ha tenido en los últimos tiempos, solo vio dos opciones: “quedarme y seguir siendo parte de la resistencia dentro de Cuba o salir”.

Dijo, que su decisión la habló con otros activistas cercanos, además de que era necesario “crear más símbolos, porque en eso era lo que me iba a convertir dentro de Cuba”.

También reiteró su admiración por los artistas encarcelados Luis Manuel Otero y Maykel Osorobo, pero que ella prefería mantener su actividad política desde fuera de Cuba.

En sus declaraciones añadió que su esposo radica en los Estados Unidos y que era una decisión ya que en algún momento ellos se reunificaran.

La activista cubana Saily González llegó este domingo a Estados Unidos, luego de una escalada de represión en su contra por parte de la Seguridad del Estado que la obligó a salir de Cuba.

"En el momento en que vean este mensaje habré llegado a Estados Unidos. Este viaje es una decisión que he tomado a raíz del episodio de represión del jueves pasado y las presiones que recibí ese día. La tomé de manera muy apresurada y se lo he comentado a muy pocas personas", informó este domingo la activista en sus perfiles de Facebook y Twitter.

Aseguró que su estancia en EE.UU. la entiende solo "como un viaje más, que seguiré luchando por conseguir un país donde todos podamos participar, un país sin represión ni presos políticos".

"Mi corazón está con cada preso político al que sus derechos le son violados y con sus familiares, con cada activista que como yo pone en riesgo su cuerpo, su paz y la de su familia, por que todos tengamos derechos en esta Cuba de TODOS. Mi discurso y activismo seguirá también yendo en esa dirección", afirmó González.

Tras dar a conocer esta decisión, activistas y usuarios le expresaron su apoyo.

“Yo respiro con mucho menos susto, sabiéndote libre y bien, ya te extraño”, le respondió Pedro López, suegro de Roxana García Lorenzo, la hermana del preso político Andy García Lorenzo, manifestante del 11J.

Por su parte, el activista por los presos del 11J Jonatan López, esposo de Roxana, escribió en los comentarios: “Suerte amiga, ya te extrañamos, me da tristeza y alegría a la vez. La primera, porque ya no estarás a nuestro lado físicamente. La segunda, porque estás por fin en tierras de Libertad”.

El activista Adelth Bonne Gamboa le dijo: “Te amo y voy a estar contigo siempre!!!!!! Nunca se me va a olvidar que me abriste las piedras de mi casa (sic), que me diste de tu café, apenas sin conocernos. Desde ese día, ya hace un tiempito, te robaste mi cariño y corazón. Siempre vas a ser mi DisCISdente!!”

“Bienvenida. Tienes mi número para lo que necesites”, le comentó la activista Salomé García Bacallao.

“Fuiste más que valiente, más que mucha gente. Nunca lo voy a olvidar. Gracias por todo lo que hiciste desde la isla. Si continúas… yo te seguiré!”, le comentó una usuaria.

Otro internauta le dio las “gracias por haber tenido la gran valentía de haberte enfrentado pública y decididamente a la asesina dictadura castrista, que secuestra a Cuba, junto a la vida de todos los cubanos. La lucha por nuestra Cuba Libre continúa en cualquier lugar que estemos”.

Sobre su interrogatorio del jueves, González en una directa el viernes último comentó que la policía política cubana intentó crearle un caso bajo acusación de "instigación a delinquir".

"¿Qué pasó ahí adentro? Nada señores, amenazas por arriba y amenazas por abajo. 'Instigación a delinquir', 'desacato', 'difamación', todo, todo el Código Penal que siempre me quieren tirar", dijo Saily al explicar lo ocurrido.

Argumentó que fue citada con el pretexto de que archivarían el proceso contra ella en que la acusaban de actividad económica ilícita, pero al llegar a la unidad policial, los "objetivos" del encuentro cambiaron. Los oficiales llegaron a presionarla con que la dejarían en prisión. Una persona incluso salió a informar a la familia de que podrían dejarla presa.

Saily fue interrogada por la Seguridad del Estado en una estación policial de Santa Clara, en los límites de la ciudad, en un sitio inaccesible.