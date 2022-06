Sebastián Yatra sorprendió a los colombianos que fueron a votar en Madrid

El popular cantante colombiano Sebastián Yatra cumplió su deber democrático este domingo como jurado de mesa en un colegio electoral de la segunda vuelta de las elecciones de su país que se dispuso en Madrid.

Yatra ejerció además su derecho al voto en la capital española, ciudad donde reside, y afirmó que “pase lo que pase, hoy habrá un cambio” en Colombia.

Esta era la única opción para que el cantante pudiera ejercer su derecho al voto, pues el artista tiene su cédula inscrita en Colombia, precisó Infobae.

El intérprete de “Dos Oruguitas”, tema de la película infantil Encanto, envió un mensaje a sus compatriotas y seguidores en este momento en que Colombia dirime su futuro

Yatra conminó a sus compatriotas a votar a conciencia, pero no en blanco, ya que considera que votar en blanco y no votar es lo mismo.

“Tenemos que crecer, cambiar las cosas y nuestra mentalidad; superar obstáculos y no repetir lo mismo que siempre hemos hecho (...) Siento que pase lo que pase hoy, va a ver un cambio. Es importante que salgamos a votar y que no votemos en blanco, porque al final el blanco y no votar es lo mismo, es dejar que otra gente tome la decisión por nosotros”, dijo Yatra.

Por estos días, el cantante hace de entrenador vocal en una nueva edición del programa de talentos La Voz Kids, en su edición española.

Yatra fue uno de los artistas invitados a cantar durante la 94ª edición de la entrega de los premios Oscar. Una oportunidad única que el cantante colombiano vivió con gran emoción,

El pasado 27 de marzo, el joven se subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para interpretar el tema “Dos Oruguitas”, compuesta Lin-Manuel Miranda para la película Encanto, ante los allí presentes y millones de espectadores que siguieron la gala desde sus casas.

Sobre el escenario, el cantante hizo una espectacular actuación, que seguramente será una de las más memorables de su carrera en la música. Es por esto que, cuando terminó de cantar, la emoción embriagó al artista que rompió en llanto al bajar del escenario.

Los colombianos votaron este domingo para elegir a su próximo presidente entre un exguerrillero izquierdista que promete ambiciosos cambios sociales y un excéntrico empresario que propone recortar los gastos del Estado y luchar contra la corrupción, pese a que es investigado por ese delito.

Más de 39 millones de electores están habilitados para votar en la segunda vuelta de la elección presidencial.

Las urnas abrieron a las ocho de la mañana (1300 GMT) y cerraron a las 16.00 horas (2100 GMT).

Según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, el izquierdista Gustavo Petro Urrego será elegido nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2022, con más del 50 por ciento de las votaciones tras la segunda vuelta presidencial.

Es la primera vez en la historia del país sudamericano que un político de izquierda es elegido presidente, con lo que se rompe una tradición de gobernantes de derecha y centroderecha, según explica un despacho de Reuters.

Petro remplazará desde el 7 de agosto al actual presidente Iván Duque con el reto de unir un país de 50 millones de habitantes dividido por motivos políticos.