Sebastián Yatra acabó llorando en el suelo tras cantar "Dos Oruguitas" en los Oscar

Sebastián Yatra fue uno de los artistas invitados a cantar durante la 94ª edición de la entrega de los premios Oscar. Una oportunidad única que el cantante colombiano vivió con gran emoción, como no podía ser de otra manera, desde el momento en el que le comunicaron que cantaría "Dos Oruguitas" en la gala.

Este domingo 27 de marzo el joven se subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para interpretar "Dos Oruguitas", compuesta Lin-Manuel Miranda para la película "Encanto", ante los allí presentes y millones de espectadores que siguieron la gala desde sus casas.

Sobre el escenario, el cantante hizo una espectacular actuación, que seguramente será una de las más memorables de su carrera en la música. Es por esto que cuando terminó de cantar, la emoción embriagó al artista y rompió en llanto al bajar del escenario.

Pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de todo lo contrario. "Me va a tomar un tiempo asimilar esto… Gracias a todos los que me acompañaron hoy, gracias Colombia, gracias Disney, gracias Lin-Manuel, Gracias Encanto… GRACIAS DIOS", comentó al compartir un vídeo en el que le vemos de rodillas en su camerino emocionado hasta las lágrimas.

El tema "Dos Oruguitas" estaba nominado a Mejor Canción Original, pero finalmente no se llevó esa estatuilla, pero el filme de Disney sí ganó la de Mejor Película de Animación.

Sebastián Yatra llegó a la alfombra roja de los galardones con un traje rosa de Moschino. Sin duda una velada que nunca olvidará el colombiano ni tampoco los allí presentes y los espectadores, ya que la ceremonia de este año pasará a la historia por el bofetón que le dio Will Smith a Chris Rock en plena gala cuando el último hizo una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith.

