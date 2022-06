Camila Cabello felicita a su papá: "Te amo más que nada"

La cantante cubana Camila Cabello aprovechó este tercer domingo de junio, día especial dedicado a los padres, para felicitar al suyo, Alejandro Cabello, y asegurar que lo ama “más que nada”.

“Mi papá lindo!!!! te amo mas que nada, el papá mas chistoso, más bueno, más amoroso que me podría haber dado el universo. De ti agarré mi sentido del humor, mi voz, y este pelo/cabellooooo, claro”, escribió la famosa en su cuenta oficial de Instagram.

En el post incluyó un fragmento de la canción “First Man” que escribiera en honor a su padre, junto a un pequeño video con fotos de su infancia, incluidas varias instantáneas de paseos por las calles de La Habana, ciudad de donde es originaria la famosa. “La canción que escribí que siempre me va a hacer llorar ”, agregó al respecto.

“Ni siquiera sabes lo que significa para mí ahora/ Que fuiste el primer hombre que me amó de verdad, que me amó de verdad Me amas de verdad”, dice la letra de la emotiva canción que la artista lanzó en 2019, al poco tiempo de comenzar su carrera en solitario.

A la publicación de Camila por el día de los padres han reaccionado más de 177,000 seguidores y cerca de 1000 han escrito tiernos mensajes, conmovidos por el amor entre la famosa y su progenitor, también de origen cubano.

“Este vídeo es la cosa más dulce que he visto nunca”, “Tienes el mejor papá”, “Gracias papá de Camila por darnos a Camila”, “Muchas felicidades y bendiciones para tu padre, en las fotos se nota que son muy unidos”, afirmaron algunos fanáticos.

Y es que sin dudas Camila tiene a su familia en un sitio muy importante, muestra de ello es que ese es el título de su último trabajo discográfico. En el álbum la artista le canta a Cuba, a sus padres, sus orígenes mexicanos y a la mismísima Celia Cruz.

El disco salió al mercado en abril de este año y cuenta con 12 temas, dos de ellos cantados íntegramente en español, todo un reto para la ex integrante de Fifth Harmony. El primer sencillo se titula “Bam Bam” y es una colaboración con el británico Ed Sheeran.

Otro de los temas lleva por nombre “Lola” y es un featuring con el cubano Yotuel, donde ambos narran la mala situación del pueblo cubano, la falta de libertad de expresión y de oportunidades dentro de la Isla.

En medio del éxito de Familia, Camila se presentó en la final de la UEFA Champions League que, a finales de mayo pasado vio coronarse campeón por 14 ocasión al Real Madrid. La estrella cubana propuso un espectáculo lleno de color y ritmos latinos que pusieron a bailar a casi todos los asistentes al Stade de France.

La cantante de “Consequences” también asumirá un nuevo reto en los próximos meses, cuando sustituya a la cantante estadounidense Kelly Clarkson como juez en el concurso The Voice, donde ya participó como consejera en la temporada pasada, en favor del equipo de John Legend.

