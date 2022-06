Enrique Santos celebra Día de los Padres con emotiva charla con su papá sobre su orientación sexual

El locutor cubanoamericano Enrique Santos celebró el Día de los Padres con una sincera, emotiva y amena charla con su papá, Everardo Enrique Santos, en la que compartieron anécdotas, recetas y confesiones.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista, fue cuando Enrique le preguntó a su padre si era cierto que él sabía de su orientación sexual "antes de que yo saliera del clóset".

"Sí, yo se lo dije a tu mamá y se enojó mucho conmigo, me dijo 'cómo eres capaz de pensar eso de tu hijo'", contó el papá.

Inmediatamente, el locutor contestó: "Pero yo nunca usé tacones, nunca usé pintalabios, ¿cómo cara** tú sabías?"

Su papá le confesó que se dio cuenta porque en aquellos tiempos ya Enrique sonaba mucho en la radio (principios de los años 2000) y cuando iban a cualquier evento, "las niñas más lindas de Miami" estaban interesadas en él y él no prestaba ninguna atención, "no veo que tenga una novia, que tenga una amiga".

"Años después, cuando tú nos dices, a mí no me tomó de sorpresa y en ese momento te di todo mi apoyo, para mí no hubo ningún tipo de cambio, ni te iba a reprochar nada, te di un abrazo", relató.

Enrique, emocionado, aseguró que "eso es ser buen padre", felicitó a su papá y ambos se dieron un abrazo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.