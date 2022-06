Esposo de sobreviviente Mailén Díaz Almaguer: “Esta casa no la dio el gobierno”

Mario Jesús Rodríguez Oliva, esposo de Mailén Díaz Almaguer -única sobreviviente del accidente aéreo del 18 de mayo de 2018-, aclaró en una directa de Facebook este lunes que la casa que Mailén tiene en La Habana no se la dio el gobierno, sino que fue comprada por la joven.

“Hay unas cuantas personas que se han tomado el trabajo, se han hecho el poco favor de decir que esta casa la dio el gobierno. Esta casa no la dio el gobierno, esta casa se la compró esa que ustedes ven ahí”, dijo Rodríguez Oliva señalando a Mailén.

El joven exhortó a los profesionales de la información que se hicieran eco de la situación real por la que atraviesa su esposa quien, contrario a lo que muchos suponen, no ha recibido tratamiento especial por ser la única sobreviviente de uno de los accidentes aéreos más mortales en la historia de la aviación en Cuba.

“Hagan noticia con cosas que sean verdad, hagan noticia con cosas como estas que se están denunciando el día de hoy”, dijo en referencia al pedido de medicamentos e insumos médicos de su esposa para poder realizar necesidades fisiológicas cotidianas.

En la directa, Mailén explicó que necesita cinco pares de guantes diarios y lubricante para ponerse la sonda intermitente en la uretra varias veces al día, y poder orinar, pues la lesión medular que padece desde el accidente aéreo no le permite ir al baño por sí misma.

También necesita Nitrofurantoína, un antiséptico para evitar infecciones del tracto urinario que debe tomar diariamente y que no está disponible en la red de farmacias del país.

“¿Cómo una persona que le cambiaron la vida, que se montó en un avión confiadamente [creyendo] que iba para su destino y se despierta a una terapia intensiva del hospital Calixto García, después que cogieron toda la lucha que cogieron para que no le faltara nada los primeros meses -porque así es todo, por temporada, por embullo- ahora digan que no tienen la nitrofurantoína que ella necesita mientras se haga cateterismo?”, pregunta el esposo.

Por su parte, la joven sobreviviente retomó el tema de la adquisición de su casa en el barrio de Siboney, en La Habana, y explicó los motivos por los cuales decidió comprarla precisamente en ese lugar.

“Muchas personas cuando me ven por la calle me dicen que si el Estado me dio esta casa porque está en Siboney, porque está en playa. Da la casualidad que está en Siboney porque el CIREN está cerca de Siboney y yo elegí comprar una casa que estuviera cerca del CIREN. Por eso estoy aquí, equivocadamente. No es que estoy aquí porque soy uno más”, precisó Mailén en referencia a sus poderosos vecinos.

“Ni queremos estar cerca de ningún dirigente, como alguien dijo un día, que quería estar cerca, en la zona elitista de la ciudad, eso para nada es ningún mérito -acotó el esposo- aquí se hizo por una cuestión de salud de cercanía para hacer la rehabilitación. Hace falta que se informen mejor la gente”, sugirió.

El Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) fue la institución de salud donde Mailén pasó meses ingresada tras ser dada de alta del Hospital Calixto García y luego del Hermanos Ameijeiras. Solo el año pasado fue dada de alta del Centro, para un total de tres años en ingreso hospitalario cuya rehabilitación aún no concluye.

La joven agradeció las muestras de preocupación y dedicó la directa a sus seguidores “para que todo el mundo vea que no todo es color de rosa”.

Con apenas 19 años, Mailén Díaz Almaguer fue la única sobreviviente de la tragedia aérea en la que murieron 112 pasajeros hace cuatro años. La aeronave, un Boeing 737 que salió del aeropuerto internacional "José Martí" en La Habana con destino a Holguín y rentado por Cubana de Aviación a la mexicana Global Air, se desplomó en las inmediaciones del aeropuerto habanero minutos después de despegar.

En 2019, una funcionaria de Aviación Civil de Cuba dijo a CiberCuba que Mailén "tuvo y tiene un tratamiento especial; incluidos sus cuidados médicos, la asignación de un vehículo estatal a disposición suya y de su familia y un tratamiento favorable en la indemnización y en la pensión que cobrará mientras viva".

Sin embargo, en su reciente directa, la joven aclaró que la indemnización que le pagaron solo ascendió a 36 mil pesos cubanos y negó que tenga un trato diferenciado por parte de las autoridades cubanas por su condición.