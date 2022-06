Integrantes de Menudo, la ex boyband de Ricky Martin, denuncian que sufrieron abusos sexuales

Menudo Foto © Wikipedia

La aclamada banda de chicos Menudo, que conquistó al mundo durante la década de los 80, está de nuevo en los focos luego de que varios de sus exintegrantes denunciaran abusos sexuales y maltrato.

En la docuserie de cuatro episodios Menudo: Forever Young, recién estrenada en la plataforma HBO Max, Angelo García, quien formó parte de Menudo entre 1988 y 1990, reveló que cuando apenas tenía 11 años fue violado luego de una de sus presentaciones, en la habitación de un hotel. El violador lo emborrachó y luego abusó de él, relató.

"Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía como estas marcas de quemaduras en mi cara por la alfombra… Estaba muy confundido y no entendía nada", reveló García.

Pero su traumática experiencia no quedó ahí. García dijo que fue abusado sexualmente en múltiples ocasiones durante los años que perteneció a la banda.

"Durante mi tiempo en Menudo, fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí", afirmó.

Menudo, formado en 1977 en Miami, Florida, por Edgardo Díaz, fue una de las boybands más populares de la música hispana y alcanzó su máximo esplendor durante mediados de los 80 y a lo largo de los 90.

La banda se iba renovando cuando sus integrantes cumplían 16 años, momento en que eran sustituidos por otros niños más pequeños. En total, 32 menores de edad formaron parte de Menudo.

Angelo García no fue el único que denunció. El documental destapa el abuso sostenido al que sus exmiembros dicen que el mánager los sometió, alegando que fueron manipulados con alcohol y drogas y expuestos a depredadores sexuales que abusaban de ellos o les tocaban sus genitales mientras iban en los elevadores.

Aunque aclaran que Edgardo Díaz no fue quien abusó sexualmente, todo pasaba frente a sus narices y este "se juntaba con un grupo muy cuestionable de individuos y donde hay humo, hay fuego".

Además, relataron que sí fueron sometidos por Díaz a abuso emocional, explotación, mala alimentación, exceso de trabajo y trato cruel.

Otros escándalos

El primer escándalo de Menudo se dio en 1990, cuando dos de sus miembros, Sergio Blass y Rubén Gómez, fueron arrestados por posesión de drogas. Ambos fueron sustituidos, pero la popularidad de la banda empezó a decrecer.

Pocos meses después, el grupo volvería al centro de la polémica luego de que sus entonces integrantes Robert, Rawy y Jonathan renunciaron bajo reclamos de incumplimiento de contrato, trato cruel y maltrato emocional por parte de Edgardo Díaz.

Ricky Martin

Si bien el exintegrante más famoso de Menudo es la actual estrella de pop Ricky Martin, que estuvo en la agrupación entre 1984 y 1989, todavía hoy el nombre de Menudo y muchos de los que fueron miembros a lo largo de los años son especialmente recordados en América y España.

De acuerdo con los realizadores del documental, Ricky Martin rechazó dar declaraciones sobre estos hechos y ser parte del documental.