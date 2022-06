Saily González sobre su salida de Cuba: "Cada vez es más común por las presiones de la dictadura"

La activista cubana Saily González reveló detalles de su salida de Cuba y comentó los proyectos a los que pretende dedicar sus esfuerzos en el exilio en Miami.

"Cada vez es más común (las salidas del país) de los opositores y activistas precisamente por las presiones de la dictadura", dijo González en su primer video en Facebook, desde que se encuentra exiliada.

Saily explicó que los opositores y activistas son personas con sueños y anhelos, igual que el resto de los cubanos y aseguró que el primero de esos anhelos es tener un país sin dictadura. Sin embargo, también tienen derecho a recuperar sus vidas privadas, sin renunciar al activismo político.

"Salí porque ya no aguantaba más. No podía hacer nada. Tenía acta de advertencia por desacato, difamación, instigación a delinquir, desorden público y bueno, fui instruida por instigación a delinquir. Ellos nunca me habían abierto un proceso por estos delitos, solo actas de advertencia, pero esta vez sí se quedó mi proceso abierto", comentó.

Confirmó que se siente bien física y emocionalmente. Está con su pareja y sus amigos, quienes la han recibido en Estados Unidos con los brazos abiertos.

Saily explicó que en adelante pretende apoyar a los activistas en Cuba para que puedan seguir haciendo su labor de la manera más segura y con mayores recursos. En este sentido recordó la iniciativa de los familiares del preso político del 11J Andy García Lorenzo, "Ayuda a los valientes del 11J" que ya tienen creada una ONG en Estados Unidos.

Explicó que recursos básicos para el activismo en Cuba, como un teléfono móvil, son muy necesarios y que hay activistas en el país que no tienen teléfonos desde hace meses porque cuando son detenidos por la Seguridad del Estado estos equipos de comunicación suelen ser revisados y destruidos con prácticas habituales como las de meterlos en cubos de agua.

La activista cubana reconoció que ha recibido muchos ataques en redes sociales tras revelar que abandonó el país y que se quedará en Estados Unidos indefinidamente. Dijo que este tipo de críticas llegan desde sectores que desconocen lo que siente al hacer activismo y oposición en Cuba.

"Después del 11 de julio la dictadura amplió su campo de represión y se ha vuelto particularmente violenta, sobre todo con las mujeres", dijo y mencionó a continuación el caso de Thais Mailén Franco, para quien pidió ayuda, con donativos económicos que permitan afrontar su salida del país, pues está amenazada de ir a prisión y tiene tres hijos pequeños.

"Cuba es una olla de presión que está al estallar y los activistas necesitan todo el apoyo y toda la visibilidad que se les pueda dar", dijo.

Esta semana Saily ofreció declaraciones a CiberCuba en las que aseguró que se mantendrá activa en la lucha por el fin de la dictadura y por el cambio político en el país.