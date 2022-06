Haila y Aned Mota celebran 12 años de casados desde Barcelona

Los cantantes cubanos Haila María Mompié y Aned Mota celebraron 12 años de casados, ocasión por la que se dieron una escapada romántica a España.

La pareja eligió las bodega de vinos Torres Bodegas, en Barcelona, para celebrar su amor, a juzgar por una publicación de la cantante en Facebook, que supera los 14 mil likes y más de cuatro mil comentarios.

Aunque los artistas están celebrando sus bodas de seda, en realidad la pareja lleva 23 años de relación y tienen un hijo en común, Haned Mota Mompié, de 21 años, quien ha seguido los pasos de sus padres en la música.

"Solo me queda dar gracias infinitas a Dios por juntarnos un día en esa tierra peruana para convertirnos en una familia maravillosa, hemos vivido tanto que sólo nosotros sabemos lo que ha costado llegar hasta este otro día más de nuestra vida en pareja, feliz aniversario mi caballero, mi capitán, el motor que siempre me empuja para ser mejor cada día, love you mi Moty", escribió Haila en su cuenta de Facebook.

https://www.facebook.com/hailamusic/posts/560123145519740

Haila y Aned decidieron parar por el altar el 24 de junio de 2009, luego de 11 años de relación. Desde entonces el matrimonio se ha convertido en unas de las parejas más sólidas del ámbito musical cubano y también en blanco de críticas por su afinidad con el régimen de la isla. En el terreno profesional, han compartido tanto escenarios como producciones discográficas.

