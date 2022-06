Michelle Obama muestra desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. contra el aborto

Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, mostró este viernes su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de anular la histórica sentencia Roe contra Wade, de 1973, que reconocía el derecho constitucional de la mujer al aborto.

La esposa del ex presidente Barack Obama dijo que se sentía desconsolada porque considera que las mujeres estadounidenses perdieron un derecho fundamental.

"Tengo el corazón roto por las personas de este país que acaban de perder el derecho fundamental a tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos", explicó en un texto publicado en sus redes sociales.

Michelle considera que el giro impuesto por los miembros conservadores del jurado llevará a las mujeres estadounidenses a aprender lecciones de tiempos pasados.

"Ahora estamos destinados a aprender las dolorosas lecciones de un tiempo antes de que el ‘Roe v Wade’ se convirtiera en la ley del país -una época en la que las mujeres corrían el riesgo de perder la vida al hacerse abortos ilegales. Una época en la que el gobierno negaba a las mujeres el control de sus funciones reproductivas, las obligaba a seguir adelante con embarazos que no querían, y luego las abandonaba una vez que sus bebés habían nacido", dijo.

Se refirió en su mensaje a las adolescentes que no podrán terminar sus estudios, a las madres que no podrán interrumpir embarazos inviables y a los médicos que no podrán realizar abortos sin riesgo de ir a prisión.

"Cuando no entendemos nuestra historia, estamos condenados a repetir sus errores. En este país, nuestros futuros están unidos en un delicado tapiz en el que cada uno de nosotros tiene algo que ver. (...) Esta horrible decisión tendrá consecuencias devastadoras", expresó.

Michelle llamó a los jóvenes a la lucha por modificar esta decisión y aseguró que "si se rinden ahora, heredarán un país que no se parece a ninguno de los valores en los que creen". Anunció que organizaciones como Planned Parenthood y The United State of Women, tienen recursos para ofrecer ayuda a la juventud.

La Corte Suprema, en un fallo de 6-3 impulsado por su mayoría conservadora, anuló la sentencia Roe contra Wade que legalizaba el aborto en el país. Los jueces sostuvieron que la decisión del histórico caso fue errónea porque la Constitución estadounidense no menciona específicamente el derecho al aborto.

Barack Obama calificó la decisión de la Corte como un ataque a las libertades fundamentales. Dijo que "no sólo revocó casi 50 años de precedentes, sino que relegó la decisión más personal que alguien puede tomar, a los caprichos de políticos e ideólogos".

También el presidente Joe Biden se pronunció contra la polémica decisión del jurado. "Es un día triste para la corte y para el país (...) queda muy claro que la salud y la vida de las mujeres de esta nación están ahora en peligro", sentenció.

Entre los republicanos destacó la voz del ex presidente Donald Trump, quien felicitó la decisión del jurado y aseguró que todo "Es voluntad de Dios".